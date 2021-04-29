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Таджикистанцы могут сдавать тест на коронавирус бесплатно

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- Бакыт Басарбек
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В Таджикистане тестирование на COVID-19 сделали бесплатно для жителей страны. Об этом "Азия-Плюс" сообщили в санитарно-эпидемиологической службе Минздрава.

По данным источника, бесплатно можно сдать тест, справка о результате которого потом используется внутри страны. Также следует отметить, что бесплатное тестирование проводится только в государственных медицинских учреждениях.

"Например, тест проводится бесплатно, если справка нужна для работы или подтверждения статуса для представления в другие структуры и органы в самом Таджикистане. Для тех же, кому справка нужна для выезда из Таджикистана в другую страну, тест, как и раньше, платный и стоит 120 сомони", - разъяснил источник.

Он отметил, что родственники заключенных, которые идут на свидания в исправительные учреждения, также могут пройти тест на COVID-19 бесплатно.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавируса во всех исправительных учреждениях Таджикистана краткосрочные и долгосрочные свидания с заключенными, приостановленные 31 марта прошлого года, были возобновлены 16 ноября.

Заключенным снова разрешили видеться с родными, которые перед встречей должны предоставлять справку об отсутствии коронавируса.

Источник в СЭС также сказал, что тем, кто приходит для сдачи теста, объясняют, в каких случаях можно пройти тест на коронавирус бесплатно, а в каких случаях надо платить.

"Люди должны знать, что те справки, которые выдают для посещения исправительных учреждений или для предоставления на работу отличаются от тех, которые выдают для выезда за пределы страны. Для выезжающих из страны справка имеет специальный красный цвет, утвержденный министерством здравоохранения", - сказали в СЭС.


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URL: https://www.vb.kg/400222
Теги:
Таджикистан, коронавирус
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