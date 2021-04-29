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Турция объявила о закупе 50 миллионов доз российской вакцины "Спутник V"

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- Бакыт Басарбек
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Турецкие власти заключили соглашение о закупке 50 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что страна решила договориться о закупке вакцины, поскольку сейчас идет последняя стадия ее одобрения турецким регулятором: препарат планируют утвердить для экстренного использования.

Согласно договору, поставка препарата начнется уже в мае, 50 миллионов доз вакцины Турция должна получить в течение шести месяцев.

Сейчас в стране вакцинируют препаратами от Sinovac и Pfizer-BioNTech. По данным CМИ, в Турции уже ввели почти 22 миллиона доз вакцины. 16 процентов граждан получили по меньшей мере одну дозу, а 10 процентов получили обе дозы.

Ранее президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в прямом эфире вкололи вакцину китайского производства, так как в декабре 2020 года Турция отказалась от покупки российского препарата. Сообщалось, что в стране завершают разработку собственной вакцины от COVID-19. Напомним, что из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране объявлен полный локдаун с 29 апреля по 17 мая.


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URL: https://www.vb.kg/400223
Теги:
вакцина, Россия, Турция
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