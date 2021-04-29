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Секретари Cовбезов России и Таджикистана провели встречу в Душанбе

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- Бакыт Басарбек
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Секретари Cоветов безопасности России Николай Патрушев и Таджикистана Насрулло Махмудзода 28 апреля в Душанбе обсудили планы российско-таджикского сотрудничества в сфере безопасности на 2021-2022 годы, сообщает asiaplustj.info.

Внимание было акцентировано на усилении взаимодействия в борьбе с международными террористическими и экстремистскими организациями и повышении эффективности сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Сегодня, 29 апреля, в Душанбе состоится заседание Комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора ко коллективной безопасности.

Участники заседания обсудят вопросы военной безопасности, противодействие вызовам и угрозам и меры по их нейтрализации.

В ходе заседания будет рассмотрен план по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), совместной подготовки формирований сил и средств системы коллективной безопасности и План консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года.

Также в повестке дня заседания КССБ рассмотрение Плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

Заседание секретарей советов безопасности стран ОДКБ пройдет под председательством Таджикистана.

Глав делегаций России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Таджикистана сегодня примет президент Эмомали Рахмон.

Напомним, 26 апреля в Таджикистан с визитом прилетал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. 27 апреля он принял участие в работе заседания Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).


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URL: https://www.vb.kg/400229
Теги:
визит, Россия, Таджикистан, совбез
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