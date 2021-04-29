Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 101.82 - 103.32

В Бишкеке из-за эпидситуации введен запрет на массовые мероприятия

341  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке временно введен запрет на массовые мероприятия. Об этом сообщает Центр госсанэпиднадзора.

В столице выданы санитарные предписания всем зрелищным, крупным спортивным учреждениям, библиотекам и музеям по временному запрещению проведения мероприятий, приводящих к массовому скоплению людей (фестивали, празднования памятных дат, встречи, флешмобы и др.) до улучшения эпидемиологической ситуации.

Отметим, накануне Центр госсанэпиднадзора запретил временно проводить массовые мероприятия в церквях и других религиозных учреждениях. В том числе утренние и вечерние службы, венчание, крещение, торжественные литургии перед пасхой и приготовление и раздачу пищи малоимущим на территориях церкви и религиозных учреждений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400232
Теги:
Госсанэпиднадзор, Бишкек, культура, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  