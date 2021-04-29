В Бишкеке из-за эпидситуации введен запрет на массовые мероприятия

В Бишкеке временно введен запрет на массовые мероприятия. Об этом сообщает Центр госсанэпиднадзора.

В столице выданы санитарные предписания всем зрелищным, крупным спортивным учреждениям, библиотекам и музеям по временному запрещению проведения мероприятий, приводящих к массовому скоплению людей (фестивали, празднования памятных дат, встречи, флешмобы и др.) до улучшения эпидемиологической ситуации.

Отметим, накануне Центр госсанэпиднадзора запретил временно проводить массовые мероприятия в церквях и других религиозных учреждениях. В том числе утренние и вечерние службы, венчание, крещение, торжественные литургии перед пасхой и приготовление и раздачу пищи малоимущим на территориях церкви и религиозных учреждений.