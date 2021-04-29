Погранслужба: Обстановка на границе КР и РТ относительно стабильная

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы к 13.00 часов 29 апреля 2021 года относительно стабильная с элементами напряженности. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

По данным Погранслужбы, в целях обеспечения безопасности граждан Кыргызской Республики, а также недопущения правонарушений в приграничных территориях и эскалации обстановки пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

"При этом пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке Государственной границы с кыргызской стороны функционируют в штатном режиме.

Для координации действий подразделений силовых структур на кыргызско-таджикском участке государственной границы, сегодня, в Баткенскую область вылетел первый заместитель председателя ГКНБ КР -– директор Пограничной службы полковник Уларбек Шаршеев.

Пограничники совместно с взаимодействующими органами и представителями местных органов власти предпринимают необходимые меры по урегулированию ситуации.

Пограничная служба Кыргызской Республики призывает своих таджикских коллег к разрешению возникающих на совместной границе проблемных вопросов исключительно в духе добрососедства за столом переговоров в рамках международного права и достигнутых двусторонних договоренностей".