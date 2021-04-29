Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 101.82 - 103.32

Граждан РФ обяжут сообщать военкомату о всех своих важных событиях

154  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России ужесточат правила воинского учета - призывники должны будут сами прийти в военкомат для регистрации. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на "Российскую газету".

По данным издания, нормы предлагается прописать в законопроекте, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Соответствующие поправки планируется внести в КоАП.

Изменения затронут не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Как объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, граждане должны ставить военкомат в известность о важных событиях: свадьбе, разводе, переездах и карьерном росте. Штраф за несообщение составляет от 500 до 3000 рублей.

"Подобная забывчивость является административным правонарушением, так как военкомат должен иметь актуальные данные на каждого военнообязанного", - пояснил Груздев.

В сентябре 2019 глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы России могут отменить. По его словам, такое развитие событий в принципе возможно, но он не считает его правильным, так как "какое-то количество военных по призыву должно быть в любом случае".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400235
Теги:
военная служба, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  