"Услышьте наши проблемы". Инвалиды по слуху получают пособие в 2700 сомов

30-летний Русланбек уулу Курманбек глухой художник. Несмотря на трудности в доступе к образованию он успешно окончил Национальную художественную академию имени Т. Садыкова в Бишкеке.

"Были большие трудности в общении с одногруппниками. Они говорили о чем-то, а я не мог понять о чем, сидел на занятиях как белая ворона. Преподавателя с трудом понимал, больше смотрел на его руки, на его работы. Учился через практику. Это сложно, когда нет сурдопереводчиков, когда ты не понимаешь что происходит и не можешь получить больше знаний. Мне говорили - напиши картину и для тебя этого будет достаточно", - вспоминает художник.

Сегодня в холле отеля "Достук" прошла небольшая выставка его работ. Молодой человек признается, что в пандемию его доходы от продаж картин резко упали, оно и понятно - людям сейчас не до искусства. И тем не менее он продолжает писать, ведь порыв души творческой личности не остановить. Пишет художник по ночам, а днем работает, чтобы содержать семью.

"Я единственный кормилец в семье. Матери уже нет, а отец инвалид, еще у меня молодая жена. Работа художника не приносит мне достаточно дохода, поэтому я работаю в мастерской по изготовлению теплых крыш. Инвалиды по слуху в Кыргызстане получают пособие в 2700 сомов в месяц. Этих денег недостаточно, чтобы оплачивать коммунальные услуги, чтобы жить. Поэтому… тяжело", - рассказывает журналистам с помощью сурдопереводчика Русланбек уулу Курманбек.

Парень рассказывает, что даже при наличии достаточных навыков, его не берут на престижную работу. Работодатели объясняют это тем, что он не сможет коммуникатировать с обществом. И это большая проблема для таких людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Инвалидность является одной из форм социального неравенства. В Кыргызстане 192 тысячи различных форм инвалидности. Дети с нарушением слуха не могут получить среднее образование в школах. Не могут соответственно поступить без аттестатов в ВУЗы, получить высшее образование и устроиться на достойную работу. В нашей стране есть закон о квотах, т.е. в организациях с количеством более 20 человек 5% рабочих мест должно предоставляться инвалидам. Но, к сожалению, этот закон не исполняется. А так хотелось бы, чтобы ребята могли заканчивать школы, трудоустраиваться по этим квотам, реализовывать себя и быть экономически полезной частью общества", - заявила председатель бишкекской городской молодежной первичной организации глухих Венера Абдымалик кызы.

Сегодня Венера, Курманбек и многие другие их "соратники по несчастью" собрались в Бишкеке на круглом столе под названием "Усиление прав и возможностей глухих и слабослышащих людей в Кыргызстане". Все они участники проекта ADRA Кыргызстан - гуманитарного агентства помощи и развития, которое оказывает поддержку наиболее уязвимым группам.

"Круглый стол посвящен проблемам глухих и слабослышаших людей. Уже в течении трех лет мы пытается обратить внимание общественности на них, это важно, чтобы их проблемы были услышаны. Эти люди, кто-то частично, кто-то полностью не имеют возможности вообще говорить, озвучивать свои проблемы и потому остаются с ними один на один. А проблем масса - это ограниченный доступ к информации, к образованию и социальным услугам, ограничение в реализации своих возможностей и прочее-прочее", - отмечает исполнительный директор гуманитарного агентства ADRA Кыргызстан Игорь Литвинов.

По его словам, агентство пытается предоставить людям с ОВЗ различные тренинги и курсы по приобретению и повышению профессиональных качеств, навыков, знаний и умений.

"Мы стараемся их социализировать и объединить. Улучшения в этом направлении есть, но проблемы остаются. Если раньше государство брало на себя ответственность за их обучение, трудоустройство и др., то сегодня государство не в силах этого сделать. Но говорить о том, что у нас нет денег, поэтому мы не можем этого делать – это не правильно. Надо пытаться помогать людям", - сказал Литвинов.

К участию в заседании круглого стола были приглашены представители правительства, профильных министерств и ведомств. По результатам принята резолюция с предложениями по улучшению социально-экономического положения глухих и слабослышащих людей и повышения их статуса в обществе.