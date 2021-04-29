"Как от козла молока". Эксперты советуют отозвать посла КР в Таджикистане

В свете сегодняшних событий на кыргызско-таджикской границе необходимо отозвать посла Кыргызстана в Таджикистане. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, наш посол не справляется со своей работой в Таджикистане.

- Результаты его работы, как говорится, на лицо. Он не справляется и это очевидно. Поэтому его нужно срочно заменить. Также я убежден, что Баткенскую область должен возглавлять не силовик, а именно дипломат, - сказал Бакетаев.

Подобной оценки деятельности посла КР в РТ придерживается и общественный деятель и политолог Турат Акимов, написавший свое мнение на своей странице в соцсети.

"Да отзовите посла КР из Душанбе Ж. Рустенбекова, толку от него как от козла молока!", написал он.

Отметим, с декабря 2018 года по настоящее время послом Кыргызстана в Таджикистане является экс-госекретарь Жаныш Рустенбеков.