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Ситуация в Баткене начала ухудшаться. Началась активная перестрелка

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- Виктория Гунгер
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МЧС готовится оказывать помощь жителям Баткенской области. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечается, 28 апреля в селе Ак-Сай между Кыргызстаном и Таджикистаном вновь разгорелся конфликт, который сопровождался битьем камней.

- На место выехали 16 спасателей третьего отдельного поисково-спасательного отряда МЧС КР Баткенской области. Спасатели МЧС на 100 процентов готовы оказать зависящую от них помощь, - говорится в информации.

По данным Миннздрава КР, всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших. Из них один отправлен в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение, двое с различными травмами были госпитализированы в Центр общеврачебной практики Самаркандек, состояние отмечается как стабильное. Еще один пострадавший госпитализирован в отделение реанимации Центра общеврачебной практики Лейлек, состояние оценивается как средней тяжести.

- Пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, имеется достаточный банк крови и его компонентов. На месте инцидента дежурят 3 бригады скорой помощи, дополнительно сформированы 4 бригады скорой медицинской помощи в Областном центре семейной медицины Баткена, которые при необходимости будут привлечены к работе. Также для приема больных и пострадавших в Областной объединенной больнице Баткена и в Территориальной больнице Исфаны подготовлены реанимационные и хирургические койки. Сформированы две бригады медицинских специалистов Бишкека и Оша, состоящие из нейрохирурга, травматолога, сосудистого хирурга, торакального хирурга, анестезиолога, которые при ухудшении ситуации выедут на помощь своим коллегам, - подчеркнули в ведомстве.

Между тем, ситуация на границе КР и РТ продолжает накаляться. По сообщениям очевидцев, идет активная перестрелка. Информации о новых раненных и погибших пока не поступало. Власти страны призывают граждан не поддаваться на провокации.

По мнению экспертов, очевидцы предполагают, что стрельба ведется из миномета. Кыргызстанцы перекрыли дорогу Аксай-Ворух.


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URL: https://www.vb.kg/400239
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Кыргызстан
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