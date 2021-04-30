Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Жизнерадостная лапочка

Очень милая девочка нуждается в любви и заботе. Мы ищем дом и хороших хозяев для лапочки, которую вы видите на фото. Перед вами активная, жизнерадостная собачка, отлично охраняющая двор. Когда она вырастет, будет среднего размера. Сейчас щенку три с половиной месяца. Стерилизацию в возрасте семи месяцев фонд берет на себя. Набирайте: 0(555)75-57-66, 0(558)19-12-17.

Звонкоголосая блондинка

Пристраивается молодая маленькая собачка. Перед вами отличный "звоночек". Наша подопечная добрая, ласковая, лает только на чужих. Животное здоровое, привитое от всех болезней и уже стерилизованное. Гулять и рожать щенков эта красавица не будет. Если собачка вам понравилась, и вы решили подарить ей новую счастливую жизнь, звоните и ее привезут прямо к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

Красавица Рокси

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG очень рассчитывают, что среди наших читателей найдутся добрые люди, которые возьмут к себе вот такую молодую красивую собачку. Нашу подопечную зовут Рокси. Это активное и жизнерадостное существо, хорошая охранница. Животное здоровое, привитое от инфекционных заболеваний. Уже стерилизованное – гулять и рожать щенков не будет. Будущему хозяину Рокси привезут прямо домой. Звоните: 0(709)78-45-37.

Хотите познакомиться с Милкой?

"Добрые руки" представляют вашему вниманию Милку. Это молодая (животному девять месяцев), красивая собачка с хорошим характером. Милка активная, жизнерадостная, хорошая охранница. Собака здорова, привита от инфекционных заболеваний, и уже стерилизована. Звоните, и ее привезут к вам. Обращайтесь по номеру: 0(709)78-45-37.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в пятничных номерах газеты "Вечерний Бишкек".

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".