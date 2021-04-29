СМИ Таджикистана: Кыргызские военнослужащие в 13:05 открыли огонь

Кыргызские военнослужащие в 13:05 на участке водораспределительного пункта "Головной" открыли огонь по таджикским военнослужащим. Об этом сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан.

"Этот инцидент произошёл в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений с Республикой Таджикистан, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта "Головной", - говорится в заявлении таджикских погранвойск.

Отмечается, что согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект всецело принадлежит Республике Таджикистан, и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

Сегодня утром, в 10:45, со стороны граждан Кыргызстана был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону Таджикистана.

"В результате гражданин РТ Амаков Окил Юнусович, 1989 года рождения, житель махалли Сомониён джамоата Чоркух города Исфара, получил ранение в область головы и доставлен в центральную больницу Исфары. Состояние Амакова оценивается, как тяжёлое.

Также в 11:30 минут в результате обстрела с кыргызской стороны пострадал гражданин РТ Самадов Саттор Кодирович, 1989 года рождения, житель махалли Сомониён джамоата Чоркух города Исфара. Самадов получил множественные ранения в руку и ногу, и был доставлен в центральную больницу Исфары", - сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Также подчеркивается, что конфликт начался 28 апреля в 16:00 часов на участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, где граждане Кыргызстана начали забрасывать камнями мирных жителей махалли Сомониён джамоата Чоркух, в результате чего 7 граждан Таджикистана получили ранения различной степени тяжести.

Источник: asiaplustj.info