Нужна бесплатная юридическая помощь? Звоните "115" акыйкатчы-омбудсмену!

По "горячей линии 115" расширен доступ кыргызстанцев к бесплатной юридической помощи. Причем звонки на этот трехзначный номер бесплатны со всех телефонов. Об этом VB.KG сообщили в аппарате омбудсмена.

Сообщается, что Институт акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики и Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о своем партнерстве по расширению доступа граждан к бесплатной юридической помощи через службу "горячей линии 115".

В рамках двухлетнего партнерства, проект USAID "Жигердуу жарандар" ("Активные граждане") будет оказывать дополнительную поддержку аппарату омбудсмена КР путем найма пятерых юристов-экспертов (трех в Бишкеке и двух в Оше) для предоставления бесплатных юридических консультаций по "горячей линии 115" и усиления работы института Акыйкатчы в этой области.

- USAID гордится тем, что сотрудничает с институтом акыйкатчы в вопросах увеличения количества и повышения качества юридических услуг, предоставляемых через "горячую линию 115Э. Это сотрудничество по укреплению и продвижения данного канала правовой связи откроет новую главу в истории наших совместных усилиях, направленных на то, чтобы каждый гражданин Кыргызстана имел возможность получить бесплатные юридические консультации, – цитируют в аппарате омбудсмена госпожу Алдер Бартлетт, исполняющую обязанности главы миссии USAID в КР.

Институт Омбудсмена КР и проект USAID "Жигердуу жарандар" намерены "тесно сотрудничать в целях повышения осведомленности населения о работе горячей линии через средства массовой информации и проведения широкой информационной кампании".

- Расширение возможностей института омбудсмена в предоставлении правовой помощи и бесплатных юридических консультаций будет способствовать не только укреплению и защите прав человека на территории нашей страны, что само по себе является одним из приоритетных направлений в деятельности аппарата акыйкатчы, но и более эффективному распространению информации, как о работе главного правозащитного органа республики, его направлениях и результатах деятельности, так и об инструментах быстрой коммуникации/связи и обращения за помощью к нашим специалистам посредством "Горячей линии 115" и недавно запущенного в мессенджере Telegram чат-бота "Акыйкатчы-бот 115", – подчеркивает омбудсмен Токон Мамытов.

Его сотрудники объясняют, что обращение на горячую линию позволяет кыргызстанцам получать бесплатные консультации по телефону по широкому кругу юридических вопросов, таких как земельные споры, гражданские права, вопросы правового статуса и семейные вопросы. Линия 115 была запущена в 2015 году как служба защиты прав детей, но теперь она уже начала оказывать юридическую помощь по всем аспектам соблюдения прав человека. Ежегодно на горячую линию поступает около 8000 звонков от кырызстанцев – как внутри страны, так и за ее пределами. Роль такой службы стала особенно важной во время пандемии COVID-19, во время которой участились случаи насилия в семье и нарушения прав человека в сфере трудовых отношений.

Там также поясняют, что "проект "Жигердуу жарандар" финансируется Агентством международного развития США (USAID) и реализуется международной организацией FHI 360 в партнерстве с ACTED и ОО "Юристы Ферганской долины без границ".