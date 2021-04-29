Баткен. "Пролитая капля крови может стать угрозой для нашего государства"

С каждым часом в Кыргызстане наблюдается эскалация ситуации на кыргызско-таджикской границе. ГКНБ Кыргызстана сообщили, что в 14:00 войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора "Головной", расположенный в селе Кок-Таш Баткенского района.

Минздрав сообщает о еще четырех раненых, к границе с РТ стягивается военная техника. Если с утра и вчера вечером речь шла о закидывании камнями, то сейчас в местности идет ожесточенная перестрелка.

По словам генерал-майора, эксперта по безопасности, экс-заместителя председателя ГКНБ Артур Медетбекова, ситуация сложная. Особенно касательно вопроса делимитации и демаркации границы по спорным участкам между РТ и КР.

- На политическом уровне в этом плане между двумя государствами также сложились холодные отношения. К тому же, недавно на приграничных участках, как с нашей, так и с их стороны, были проведены военные учения. Последнее время со стороны РТ участились случаи нарушения определенных норм по делимитации и демаркации границ. Особенно на спорных участках, что способствовало возникновению новых приграничных конфликтов. Особенно по Воруху, Кой-Ташу. Испокон веков это спорные территории. Вопросы остаются неразрешенными и создают вот такие конфликтные ситуации, которые могут перерасти в более масштабные, если их вовремя не остановить, - отметил VB.KG Медетбеков.

Он напомнил, что в местности Кой –Таш и ранее довольно часто происходили стычки на бытовом уровне, которые приходилось урегулировать властям.

- С наступлением весны и необходимости земли и воды проблемы усиливались. Сейчас таджикская сторона допустила грубую ошибку, пытаясь установить видеокамеры на спорных территориях. Это неправомерно, поэтому местные жители и выступили против. Тем более, что чувство патриотизма и защиты своей земли особенно высоко развито в приграничных районах. В столице и в северных районах оно ощущается меньше. Причем обратная реакция с соседней стороны, - подчеркнул Медетбеков.

Он подчеркнул, что пока вопросы демаркации и делимитации границ хотя бы на этих конфликтных участках не будут решены, локальные конфликты будут продолжаться. Более того, они даже могут перерасти в более обширный конфликт.

- Таких спорных приграничных участков у нас в КР очень много. Проблему нужно решать путем дипломатии, путем переговоров и взаимных уступок с учетом интересов наших граждан и местных жителей. Должны договариваться главы государств на политическом уровне. Проводить межведомственные встречи и комиссии на всех участках постоянно. Иначе конфликтные ситуации будут возникать и усугубляться. Конечно, не надо поддаваться на провокации. Но и властям оставлять без внимания это нельзя, - считает Медетбеков.

В это время Таджикистан заявил, что Кыргызстан пытается незаконно захватить водораздел "Головной". Также они заявили, что это кыргызские военнослужащие открыли огонь по таджикским военнослужащим на участке водораспределительного пункта "Головной". В Бишкеке собирается Совет безопасности.

- Все происходящее – результат необдуманных действий наших руководителей. Так как и президент, и другие руководители порой опрометчиво делают заявления. В вопросах границ необходимо быть предельно корректными. Спорить и доказывать соседям, кто главнее – нерационально, - сказал VB.KG экс-депутат ЖК Исхак Масалиев.

По мнению бывшего парламентария, если прольется хоть капля крови, это может стать большой угрозой для нашего государства. В пылу национализма-патриотизма могут произойти шаги, которые усугубят ситуацию.

- Надо срочно садиться за стол переговоров. Если руководители государств договорятся, население будет легче успокоить. Так как каждый гражданин, в первую очередь, смотрит на своего руководителя. И урегулировав проблему, в первую очередь, должны заниматься экономическим развитием приграничных территорий. Другого способа нет, - добавил Исхак Масалиев.