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ГКНБ КР: Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на границе

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- Оксана Гут
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Таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики.

"Водораспределительный узел "Головной" является стратегическим объектом Кыргызской Республики и находится на территории Кыргызстана. Вызывает удивление незнание руководством Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан исторических фактов о том, что строительство водораспределительного узла "Головной" осуществлялось Киргизской ССР. Намеренно искажая исторические факты, Пограничные войска ГКНБ Таджикистана, провоцируют мирное население к кровопролитным действиям, таким образом демонстрируя свою несостоятельность и нежелание решать вопросы мирным путём.

Возведение таджикскими силовыми структурами дополнительных оборонительных и защитных сооружений вблизи линии государственной границы, а также подстрекательство населения приграничных районов к неправомерным действиями против граждан Кыргызстана вызывают обеспокоенность у кыргызской стороны.

Вся ответственность за мирных граждан, получивших ранения и различного рода травмы лежит на Пограничных войсках ГКНБ Таджикистана, руководство которого уклоняется от выработки мер по стабилизации обстановки на границе", - говорится в заявлении ведомства.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает своих таджикских коллег к разрешению возникающих на совместной границе проблемных вопросов исключительно в духе добрососедства за столом переговоров в рамках международного права и достигнутых двусторонних договоренностей.


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URL: https://www.vb.kg/400251
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Вооруженные силы, пострадавшие
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