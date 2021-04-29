Из 11 пострадавших на границе кыргызстанцев четверо стабильно тяжелые

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 11 кыргызстанцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития КР.

Из них один амбулаторно, остальные с различными травмами госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области:

- В ЦОВП Самаркандек - 2 пострадавших, состояние относительно удовлетворительное;

- В ЦОВП Лейлек – 1 пострадавший, состояние средней тяжести;

- В Баткенскую областную объединенную больницу поступили 7 пострадавших с огнестрельными ранениями различных частей тела. Из семи пострадавших у троих состояние оценивается как средней тяжести, у четверых как стабильно тяжелое. В настоящее время двое пострадавших взяты на операцию.

Из города Ош выехала бригада из 5 специалистов. А также из города Бишкек готовятся к вылету 9 специалистов во главе с заместителем министра Жалалидин Рахматулаевым.