Почему Эмомали Рахмон хочет войны с Кыргызстаном?

Если принять во внимание, как выстроена власть в Таджикистане, то конфликты на границе не могут происходить без "высокого соизволения" Лидера нации Эмомали Рахмона.

Возможно, кто-то не знает, но недавно один имам был арестован и снова отпущен из-за того, что назвал не того человека "лидером нации".

Абдулхак Обидов был арестован за высказывания на похоронах известного священнослужителя Домулло Хикматулло. Обидов назвал покойного "одним из великих лидеров страны". Органы безопасности посчитали, что это высказывание легло тенью на имя действующего президента страны Эмомали Рахмона, который в 2016 году был объявлен Лидером нации после принятия отдельного закона.

Напомним, в опубликованном в марте этого года отчете Freedom House Таджикистан отнесли к группе стран "худшие из худших" в отношении политических и гражданских свобод. В группу из 12 наихудших государств - нарушителей прав человека, Таджикистан вошел наряду с Северной Кореей, Туркменистаном, Сирией, Саудовской Аравией, Китаем, Ливией и Сомали.

И поэтому говорить, что какие-то действия в стране, особенно конфликты на границе, происходят без согласия Рахмона – было бы не очень умным предположением.

Так в чем интерес Рахмона?

Только конфликт на границе с Кыргызстана спасет режим Э.Рахмона?

Президент Таджикистана в нынешней тяжелой ситуации в своей стране крайне заинтересован в консолидации нации вокруг себя. Рахмону надо передавать свою власть своему сыну Рустаму Эмомали. Одним словом, установить династию Рахмонов. Недаром же, глава страны любить вспоминать Саманидов.

Наличие приграничного конфликта на границе с КР позволяет консолидировать все силы государства и населения "против Кыргызстана". Таким образом, Рахмон попытается продемонстрировать народу, что "по праву носит" титул "Лидера нации", а также гаранта мира и национального единства.

Направление агрессии граждан Таджикистана на Кыргызстан для "выпуска пара"

В Таджикистане семейно-клановое правление продолжается, однако, рост числа безработных, нищета и количество трудовых мигрантов за рубежом увеличивается. СМИ Таджикистана сообщают о том, что простые люди продают последнюю корову, чтобы улететь в Россию. Самое интересное, продажа авиабилетов в Россию находится в руках опять же семьи Рахмона.

Это усиливает протестный потенциал среди населения против действующей власти Таджикистана. И это вынуждает клан президента провоцировать таджиков на конфликт с кыргызами. Это решает задачу снятия напряжения в общества, когда справедливый гнев против власти трансформируется в оголтелый шовинизм.

Бизнес семьи за счет государства важнее всего

Есть и корыстные интересы семьи Рахмона в инцидентах на границе. Властный клан Таджикистана контролирует контрабанду ГСМ и других товаров из Кыргызстана и обратный поток контрабанды. Усиление контроля со стороны КР и ужесточение борьбы с контрабандой становятся причиной убытков "Первой семьи Таджикистана".

Таким образом, клан Рахмона личное обогащение и сохранение незаконно нажитого богатства за счет государства всячески пытается прикрыть различными идеологическими посылами, типа "Не отдадим ни метра земли!".

"Сохраним наш наркотрафик!"

Приграничные районы Баткенской области являются одним из основных коридоров переправки наркотиков заграницу, официальный Душанбе не будет заинтересован в решении территориальных вопросов, поскольку здесь имеется интересы семьи самого Эмомали Рахмона.

По сообщениям источников, в санатории "Зумрад", который расположен г.Исфаре не далеко от государственной границы, имеется большой подпольный склад наркотиков, который координирует старший зять Э.Рахмона Махмадзоир Сахибов и его братья. Именно из этого склада на регулярной основе наркокурьерами напрямую поставляется товар в Баткенский район и анклав Ворух для дальнейшего препровождения.

И вероятно, таджикская сторона не заинтересована в присутствии постоянного какого-либо контроля с кыргызской стороны на автодороге Исфара-Ак-Сай-Ворух.

Официальный Душанбе всегда будет стремиться в получении особого статуса для этой дороги, который будет обеспечивать беспрепятственный проезд по территории КР не только жителям анклава Ворух, но и наркокурьерам.

Есть и последняя версия

Если Рахмона ставят перед фактом, то есть он узнает постфактум о конфликтах, то в Таджикистане готовится переворот. Много об этом говорилось, писали и оппозиционеры Таджикистана.

Силовики соседней страны понимают, что дальнейшее пребывание Рахмона во власти может закончиться новой гражданской войной.

Не исключено, что воинственный пыл простых таджиков на границе может повернуться "вовнутрь" и тогда можно спокойно "перевернуть" Рахмона.

Источник: knews.kg