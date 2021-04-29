Кулов: Необходимо жестко пресекать действия провокаторов

Экс-премьер-министр Феликс Кулов в связи с ситуацией на границе призвал власти Кыргызстана жестко пресекать действия провокаторов, желающих использовать происходящее в своих корыстных интересах. Об этом написал на своей странице в соцсети.

"Сейчас активно рассылают видео о конфликте на границе с Таджикистаном. Горячие головы требуют выдать им оружие. Ситуация накаляется буквально ежечасно.

Сразу в памяти ошские события 1990 года. Тогда в Бишкеке звучали такие же требования. Позже они переросли в масштабные акции протеста и были попытки спровоцировать массовые беспорядки.

Единственно правильное решение-это немедленно начать работу по дипломатическим каналам, вывести их на уровень переговоров глав государств, в том числе, с участием членов ОДКБ, чтобы приостановить и не допустить дальнейшего углубления конфликта.

В этой ситуации также нельзя допустить раскачки внутриполитической ситуации. Жёстко пресекать действия провокаторов, желающих использовать происходящее в своих корыстных целях. Все разборки с руководителями госструктур оставить на потом.

Сегодня нет важнее задачи, чем обеспечение безопасности наших жителей, проживающих в Баткенской области, возвращение их к родным очагам и восстановление мира в регионе", - заявил Кулов.