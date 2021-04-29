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Садыр Жапаров: Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев не поддаваться на провокации и не разжигать вражду и рознь. Об этом глава государства написал на своей странице в фейсбуке.

"Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего, политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь.

Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри.

Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент", - заявил Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/400258
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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