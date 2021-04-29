Садыр Жапаров: Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев не поддаваться на провокации и не разжигать вражду и рознь. Об этом глава государства написал на своей странице в фейсбуке.

"Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего, политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь.

Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри.

Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент", - заявил Жапаров.