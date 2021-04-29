"Москва готова стать посредником в переговорах Бишкека и Душанбе"

"Хозяйственные, политические и организационные моменты не позволят спустить конфликт "на тормозах". Игнорирование проблемы приведет к дальнейшему углублению конфликтов и увеличению их количества. Бишкеку и Душанбе необходимо продолжать диалог по демаркации границ", - российский эксперт по Центральной Азии, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал StanRadar.com столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана 28 - 29 апреля.

В чем причина регулярно вспыхивающих конфликтов на границах Кыргызстана с Таджикистаном?

- Пограничные конфликты между постсоветскими республиками Центральной Азии вызваны тем, что границы анклавов и эксклавов государств проведены по административным границам советского периода.

Тогда эти моменты не имели принципиального значения, так как обе республики входили в состав единого государства - СССР. После обретения независимости вопрос нерешенных границ является проблемой.

Напомню, что в отношениях Кыргызстана с Узбекистаном были напряженные моменты, которые тоже периодически перерастали в локальные конфликты. Похожая ситуация сохраняется и на границе Кыргызстана с Таджикистаном.

Это конфликт чем-то отличается от прошлых конфликтов?

- Принципиальных отличий нынешнего столкновения от предыдущих конфликтов нет. Единственно о чем можно говорить применимо к текущей ситуации - это ее особенности.

Прежде всего - к таким особенностям относится напряженная политическая обстановка в регионе, вызванная пандемией коронавируса и экономическими трудностями.

Правительства Кыргызстана и Таджикистана опасаются раздражать собственное население разного рода уступками. Это приводит к заморозке проблемы и различного рода инцидентам на границах двух стран.

В последние месяцы новое руководство Кыргызстана активно взялось за решение приграничного спора с Узбекистаном и Таджикистаном. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев провели серию переговоров с соседями, но позже столкнулись с акциями протеста жителей приграничья. Стоило ли Бишкеку, учитывая болезненную реакцию живущего на спорных участках границы населения, пытаться решать вопрос о делимитации и демаркации границ?

- Если Кыргызстан и Таджикистан не планируют создавать единого государства с общей границей - проблему нужно решать в любом случае.

Практика показывает, что хозяйственные, политические и организационные моменты не позволят спустить конфликт "на тормозах". Игнорирование проблемы приведет к дальнейшему углублению конфликтов и увеличению их количества. Поэтому Бишкеку и Душанбе необходимо продолжать диалог по демаркации границ.

В этом году, скорее всего, некоторые решения, не могут быть приняты, но вспоминая опыт диалога Кыргызстана с Узбекистаном, мы видим один из возможных примеров решения проблемы.

Напомню, что решение вопроса по кыргызско-узбекской границе принесло серьезные экономические бонусы - возобновилось трансграничное сообщение между двумя странами, активизировалась торговля, Ташкент предложил Бишкеку ряд инвестиционных проектов, которые могут быть интересны обоим партнерам.

Как к подобным приграничным инцидентам относятся в Москве?

- Россия неоднократно предлагала выступить в качестве посредника на переговорах по решению приграничных споров.

В том числе были предложения об использовании в качестве переговорной площадки ОДКБ, так как Кыргызстан и Таджикистан входят в эту организацию.

Но на текущий момент продвижения в этом вопросе нет. Отмечу, что переговоры по границам в своей основе должны содержать поиск компромиссных решений, которые необходимо принимать за столом переговоров.