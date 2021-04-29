Граница: С обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства

В местности "Головной" Баткенского района Баткенской области ситуация остается напряженной. Об этом заявляет отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Ранее автодорога Исфара-Ворух была перекрыта гражданами Кыргызстана.

С 14.05 ч началась перестрелка в местности "Головной" между войсковыми подразделениями сторон. В ходе перестрелки получили ранения гражданские лица и военнослужащие Кыргызской Республики.

Далее около 17.00 ч. таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда.

В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Республики Таджикистан.

По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.