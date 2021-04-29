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Из зоны конфликта в Баткен эвакуировано более 600 человек - в основном дети

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- Оксана Гут
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Инцидент на кыргызско-таджикской границе вызвал эвакуацию более 600 жителей села Кок-Таш в город Баткен. Команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца Кыргызстана в Баткенской области сегодня утром выехала в с Кок-Таш.

Согласно информации от директора Баткенского Представительства Красного Полумесяца, организованы временные пункты проживания для перемещенных лиц в 4-х школах г.Баткен. Красный Полумесяц провел оценку нужд и потребностей в местах размещения людей. 

В настоящее время в четырех школах размещен 631 человек, из них 409 детей. 193 человека были размещены в микрорайоне Кызыл Жол и 18 человек остались у родственников в г.Баткен. Среди перемещенных людей есть младенцы и беременные женщины.

Красный Полумесяц доставил гуманитарную помощь для эвакуированных жителей в виде питьевой воды, горячего питания, подгузников для младенцев. Волонтеры оказывают психосоциальную поддержку детям (организация игр, чтение книг, рисование и т.д.). 7-ми раненым гражданам оказана доврачебная помощь, далее их транспортировали в медучреждение.

Кроме этого, в с.Кок-Таш отправлены две легковые машины Красного Полумесяца для эвакуации населения.

"На данный момент наши команды реагирования в Ошской и Джалал-Абадской областях экстренно мобилизированы в Баткен для оказания дополнительной помощи – доставка гуманитарного груза и оказание поддержки на местах (первая доврачебная помощь, психосоциальная поддержка и распределение гумпомощи)", - сообщает пресс-служба Красного Полумесяца Кыргызстана.

Открыт экстренный сбор средств для оказания помощи перемещенному населению и пострадавшим. Перечислить средства можно следующими способами:

 1) На номер 0502 300 190 через приложение О! Деньги

2) На баланс официального номера Красного Полумесяца Кыргызстана 0502 300 190

3) Картой Visa и Master Card на сайте donate.redcrossredcrescent.org/kg/helpbatken

От редакции отметим, что ранее Министерство здравоохранения и социального развития КР отправило в Баткенскую область 54 тонны продуктов питания. Груз будет доставлен по линии Министерства чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того формируется для отправки перечень лекарственных препаратов и перевязочных материалов.


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URL: https://www.vb.kg/400263
Теги:
Баткенская область, граница, дети, приграничные конфликты, Кыргызстан, пострадавшие, Помощь
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