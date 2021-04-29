Премьеры стран ЕАЭС определят перспективы внутрисоюзной интеграции

29-30 апреля в Казани в очном формате проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Вместе с главами правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России в нем участвуют их коллеги из государств-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы, Молдовы и Узбекистана, а также приглашенные гости из Таджикистана и Туркменистана. Делегацию КР возглавил премьер-министр республики Улукбек Марипов.

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, премьер-министры стран ЕАЭС рассмотрят реализацию межгосударственной программы "Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли" и перспективы сотрудничества в сфере космических услуг, ряд других актуальных тем.

В их числе - унификация мер регулирования экспорта отдельных видов чувствительных товаров, меры по защите союзного рынка сельхозпродукции от опасных вирусов растений, продление сроков применения сертификата серийной продукции для товаров, производимых в Казахстане и предназначенных для перемещения в другие страны ЕАЭС, рассмотрение доклада по вопросам развития электронной торговли.

Также планируется утвердить Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что интерес к работе ЕАЭС возрастает, а решения, принимаемые на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани, придадут новый импульс развитию сотрудничества. Повестка дня, по его словам, содержит ряд важных вопросов, которые определяют основные направления совместной работы в промышленности, сельском хозяйстве, во многих других отраслях.

"Наша встреча подтверждает еще раз растущий интерес к евразийской интеграции", - сказал Мишустин, открывая 29 апреля заседание Межправсовета в узком составе. Он напомнил, что 12 апреля отмечалось 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. "Символично, что мы рассмотрим доклад о программе по созданию системы по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг", - отметил Мишустин. И предложил обменяться мнениями "о перспективах развития сотрудничества в области космических исследований".