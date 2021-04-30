Президент поручил рабочей группе Новикова отправиться в Баткенскую область

Рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по поручению президента КР Садыра Жапарова направилась в Баткенскую область. Об этом редакции VB.KG сообщили в правительстве.

Как стало известно, рабочая группа во главе с вице-премьер-министром будет разбираться в ситуации на кыргызско-таджикской границе, чтобы представить свои выводы и рекомендации президенту страны.

Напомним, вчера, 29 апреля 2021 года, президент КР Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами Правительства КР по ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

Была заслушана информация руководителей силовых структур, задействованных государственных органов страны.

По итогам оперативного совещания было принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.