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Президент поручил рабочей группе Новикова отправиться в Баткенскую область

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- Бакыт Басарбек
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Рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по поручению президента КР Садыра Жапарова направилась в Баткенскую область. Об этом редакции VB.KG сообщили в правительстве.

Как стало известно, рабочая группа во главе с вице-премьер-министром будет разбираться в ситуации на кыргызско-таджикской границе, чтобы представить свои выводы и рекомендации президенту страны.

Напомним, вчера, 29 апреля 2021 года, президент КР Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами Правительства КР по ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

Была заслушана информация руководителей силовых структур, задействованных государственных органов страны.

По итогам оперативного совещания было принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/400268
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, правительство, президент, Кыргызстан, Артем Новиков
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