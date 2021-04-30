В конфликте на границе пострадали 134 кыргызстанца, из них 13 - погибли

На 7:50 ч. всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека. Из них 13 летальных случаев, в том числе девочка 12-ти лет. Она скончалась по дороге в больницу.

По данным Минздрава и соцразвития, 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительные.