Курсан Асанов предложил президенту помощь в решении приграничного конфликта

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов предложил президенту Садыру Жапарову свою помощь в решении конфликта на кыргызско-таджикской границе. Он сделал соответствующее обращение.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич Территориальная целостность страны оказалась в небывалой опасности. В такой ситуации я, Асанов Курсан, как солдат своего Отечества, как офицер и генерал не могу стоять на стороне. Я имею большой опыт в разрешении приграничных конфликтов, прекращении межнациональных беспорядков и ведении переговоров между противоборствующими сторонами. И если в этот ответственный исторический час мне Родиной будет поручена определенная задача, я готов с честью исполнять ее, не щадя собственной жизни", - заявил Асанов.

От редакции отметим, для решения приграничного конфликта в Баткенскую область президентом была направлена специальная группа под председательством Артема Новикова.

Напомним, Курсан Асанов обвиняется в захвате зданий и сооружений во время октябрьских событий 2020 года. Недавно суд отпустил его под домашний арест.