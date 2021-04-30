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Курсан Асанов предложил президенту помощь в решении приграничного конфликта

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- Оксана Гут
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Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов предложил президенту Садыру Жапарову свою помощь в решении конфликта на кыргызско-таджикской границе. Он сделал соответствующее обращение.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич Территориальная целостность страны оказалась в небывалой опасности. В такой ситуации я, Асанов Курсан, как солдат своего Отечества, как офицер и генерал не могу стоять на стороне. Я имею большой опыт в разрешении приграничных конфликтов, прекращении межнациональных беспорядков и ведении переговоров между противоборствующими сторонами. И если в этот ответственный исторический час мне Родиной будет поручена определенная задача, я готов с честью исполнять ее, не щадя собственной жизни", - заявил Асанов.

От редакции отметим, для решения приграничного конфликта в Баткенскую область президентом была направлена специальная группа под председательством Артема Новикова.

Напомним, Курсан Асанов обвиняется в захвате зданий и сооружений во время октябрьских событий 2020 года. Недавно суд отпустил его под домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/400272
Теги:
граница, президент, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, пострадавшие, Курсан Асанов, Садыр Жапаров
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