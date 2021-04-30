МВД КР: Ситуация на приграничной территории находится под полным контролем

На 30 апреля ситуация в Баткенской области на кыргызко-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Отмечается, что в Баткенской области первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков полностью координирует текущую ситуацию с правоохранительными органами и внутренними войсками в регионе и проводит работу над поддержанием общественного порядка.

Особый усиленный режим введен в трех сельских округах: Аксайском, Ак-Татырском и Самаркандекском.

Сотрудники милиции эвакуировали жителей сел Кулунду, Интернационал, Эски-Оочу, Максат, Джаштык, Борбордук, Достук и Арка-2 Лейлекского

района более безопасные районы.

В настоящее время ситуация на приграничной территории находится под полным контролем. Сотрудниками милиции установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов.

"Состояние стабильное. В целях безопасности местных жителей милиция совместно с личным составом областного управления внутренних дел, внутренними войсками и другими силовыми структурами в усиленном порядке обеспечивают общественный порядок", - говорится в сообщении ведомства.