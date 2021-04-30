"В ОДКБ внимательно следят и изучают ситуацию на госгранице КР и РТ"

Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана должен быть прекращён, разрядить ситуацию нужно мирным путем. Об этом накануне заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ.

"В ОДКБ считают, что данный конфликт должен был прекращён. Его нужно решить мирным путём. Предпринимаются все необходимые меры по урегулированию этого конфликта", - сказал Зась.

Подчеркивается, что "в ОДКБ подробно, внимательно следят и изучают ситуацию на таджикско-киргизской границе". По данным организации, находившийся вчера в Душанбе генеральный секретарь ОДКБ обсудил сложившуюся ситуацию с секретарями советов безопасности Таджикистана и Кыргызстана Насрулло Махмудзодой и Рыскелди Мусаевым.

Напомним, конфликт на кыргызско-таджикском участке госграницы разгорелся 28 апреля. В четверг, 29 апреля, между военными двух стран началась перестрелка. В результате пострадали местные жители - 134 кыргызстанца, из них 13 погибли, с таджикской стороны сообщается о 90 пострадавших и 10 погибших.