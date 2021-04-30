"Алга" - лидер. Завершился первый круг чемпионата страны по футболу.

Первое место в турнирной таблице сейчас занимает команда "Алга" (Бишкек), которая после семи проведенных матчей имеет в своем активе 19 очков. Мало кто из специалистов и любителей футбола Кыргызстана еще в начале турнира предполагал, что эта дружина в сезоне 2021 года станет лидером турнира. Но случилось невероятное: "Алга" стала лидером по всем статьям.

Да, "Алга" в прошлом году заняла второе место, но этот факт болельщики объяснили слабым выступлением основных конкурентов "Алги" - "Алая" из Оша, кантской "Абдыш-Аты", "Нефтчи" из Кочкор-Аты. Но вот только новые руководители "Алги" -главный тренер команды Валерий Березовский и генеральный директор клуба Меклис Кошалиев еще в прошлом году начали огромную работу по совершенствованию игры своей дружины и все эти новации принесли в конечном итоге результат. "Алга" уже более десяти лет не поднималась в турнирной таблице так высоко.

В межсезонье Валерий Березовский и Меклис Кошалиев значительно укрепили состав своей команды.В "Алгу" из "Алая" перешел результативный форвард, легионер из Нигерии Алерива Олувасен, который в первом круге нынешнего чемпионата страны смог забить в ворота соперников четыре мяча. В обороне выступают один из лучших защитников нашего футбола Азамат Байматов, который до этого выступал в одном из клубов Малайзии, а также многоопытный Вениамин Шумейко, который также "понюхал пороха" в зарубежных чемпионатах. А в нападении под стать Алериве Олувасену действует наш знаменитый голеодор Антон Землянухин. К этому нужно добавить, что под знамена "Алги" встал лучший голкипер прошлого сезона, выступавший ранее в столичном "Дордое", Эржан Токотаев.

"Алга" в этом сезоне демонстрирует уверенную, мастерскую игру. Коллективные действия на поле умело сочетает с индивидуальным мастерством ее лидеров.В проведенных семи матчах "Алга" ни разу не потерпела поражения, лишь поединок с аутсайдером турнира - "Кара-Балтой" странным образом завершила нулевой ничьей. Однозначно, руководители "Алги" поставили в этом году перед командой задачу стать чемпионом страны, но для ее решения нужно прежде всего не допускать осечек, играть стабильно и уверенно.

Второе место и тоже с 19-ю очками занимает самая непредсказуемая команда нашего чемпионата - ошский "Алай". Она несколько раз занимала первые места в национальном первенстве, владела Кубком страны, но в прошлом сезоне довольствовалась только четвертым местом, а в межсезонье "Алай" покинула половина состава команды, причем, из дружины ушли практически все опытные футболисты. В первых играх стартовавшего чемпионата ошане демонстрировали неуверенную, сумбурную игру, но потом смогли начали действовать на поле уверенно, агрессивно и в результате заскочили на вторую строчку в турнирной таблице.

Многократный чемпион страны - столичный "Дордой" - находится на третьей строчке в турнирной таблице. И это тоже своеобразная сенсация нашего первенства. Руководители клуба говорят, что все основные защитники в команде травмированы. На линии обороны поэтому сейчас выступают плохо обученные этому ремеслу футболисты. Странное объяснение. В крепкой команде всегда должна быть длинная скамейка запасных игроков всех амплуа, а кроме того, почему же в таком случае нападающие "Дордоя" не отличаются высокой результативностью. Одним словом, наш чемпион сейчас не в самом лучшем состоянии. Тренерам команды есть над чем работать!

Много вопросов каждый год вызывает кантская "Абдыш-Ата", По идее этот клуб должен занимать каждый год первые места в чемпионате страны, но с "Абдыш-Атой" все происходит с точностью до наоборот. Кантовчане в лучшем случае становятся бронзовыми призерами первенства, но чаще всего даже не попадают на пьедестал почета. Дело в том, что в клубе "Абдыш-Ата" есть несколько стадионов и тренировочных комплексов, созданы десятки детских групп подготовки. С такими возможностями и резервами можно создать супер- клуб. Но, похоже, никто в "Абдыш-Ате" и не заинтересован в этом. Текучесть кадров в главной команде страны запредельная, даже тренеры меняются как перчатки. С таким подходом "Абдыш-Ата" точно никогда чемпионом не станешь.

Пятое место в турнирной таблице сейчас занимает еще один ошский клуб - "Каганат". Он создан три года назад местными бизнесменами, но пока игроки "Каганата" не представляют для соперников серьезной угрозы.

Разочарование сезона - "Нефтчи" из Кочкор-Аты. У команды есть огромный потенциал она несколько годов входила в число призеров национального первенства и даже защищала честь республики на международной арене. Но сейчас нефтянники выступают откровенно слабо, они заработали пока только четыре очка и потому занимают непривычное для себя пятое место.

На пятом месте молодежная команда "Илбирс" (Бишкек), в активе которой только три очка. "Илбирс" создан прежде всего для пополнения составов других команд, но с этой задачей команда справляется слабо. У ребят от постоянных поражений мастерства не прибавляется, а скорее наоборот.

Замыкает турнирную таблицу "Кара-Балта". Эта команда - боль всего кыргызского футбола. Когда-то в этом городе действовала одна из лучших футбольных школ республики, воспитанники карабалтинского футбола выступали в Казахстане, России и даже Германии. Тренеры детской футбольной школы и сейчас воспитывают талантливых мальчишек, но уровень мастерства у них не растет. Власти города не обращают должного внимания на свою некогда знаменитую команду. Отсюда - и результат.