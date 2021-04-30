Задымила еще одна труба ТЭЦ Бишкека. Чем это грозит экологии?

Сегодня утром бишкекчане обратили внимание на то, что впервые после окончания отопительного сезона начала дымить еще одна труба ТЭЦ. Итого дымят теперь две из четырех труб. Причем на разной высоте, что, понятно, чистоте атмосферы не способствует. За пояснениями по этому поводу редакция VB.KG обратилась к директору ТЭЦ Бишкека Андрею Воропаеву.

Андрей Вячеславович, почему подключили вторую трубу? Неужели какая-то неисправность самой высокой трубы? Пришлось вторую подключать? Успокойте горожан, пожалуйста!.

- Обычный рабочий режим ТЭЦ. Объяснять нечего.

Похоже, с подключением второй трубы теперь выбросы в воздух от работы ТЭЦ увеличиваются, соответственно, вдвое

- Выбросы не увеличились. Одни котлоагрегаты включили, другие остановили. Нагрузка прежняя.