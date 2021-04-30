Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков посетил Баткенскую областную больницу в Баткенском районе Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, Артем Новиков совершил обход людей, получивших ранения разной степени тяжести в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе.

"Вице-премьер-министр подчеркнул, что Правительством КР проводится комплексная работа по всем направлениям.

"Важно обеспечить должный уход за пострадавшими, в случае необходимости дополнительный медицинский персонал будет направлен из других областей, в том числе из города Бишкек. Что касается медикаментов, в настоящее время они в достаточном количестве", - сказал Артем Новиков.

Напомним, по поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова первый вице-премьер-министр Артем Новиков назначен главой Рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. В данный момент группа находится в Баткенской области.

Автор: Жаннури Кулмамбетова