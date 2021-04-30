Гуманитарную помощь из ОАЭ доставят в Баткенскую область

Вчера, 29 апреля 2021 года, в Кыргызстан прибыл гуманитарный груз от Правительства ОАЭ в виде продовольственных товаров и продуктов питания, общим весом составляющие 54 тонны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В процессе приема гуманитарного груза в Международном аэропорту "Манас" приняли участие представители Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства иностранных дел и Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Во исполнение поручения высшего руководства страны данная гуманитарная помощь будет доставлена в Баткенскую область в самое ближайшее время по линии Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Автор: Жаннури Кулмамбетова