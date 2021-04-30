Суйун Омурзаков проводит разъяснительную работу в Баткенской области

Первый заместитель министра внутренних дел, генерал – майор милиции Суйун Омурзаков проводит разъяснительную работу с жителями Баткенского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы, Омурзаков совместно с личным составом Баткенской областной милиции и внутренними войсками МВД КР в полном объеме координируют мероприятия по урегулированию текущей ситуации.

"В настоящее время для стабилизации обстановки проводятся разъяснительные мероприятия с местными жителями и членами народных дружин в селах Кызыл-Бель и Достук Баткенского района.

Принимаются все необходимые меры по поддержанию общественного порядка" говорится в сообщении МВД.

Автор: Жаннури Кулмамбетова