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Суйун Омурзаков проводит разъяснительную работу в Баткенской области

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Первый заместитель министра внутренних дел, генерал – майор милиции Суйун Омурзаков проводит разъяснительную работу с жителями Баткенского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы, Омурзаков совместно с личным составом Баткенской областной милиции и внутренними войсками МВД КР в полном объеме координируют мероприятия по урегулированию текущей ситуации.

"В настоящее время для стабилизации обстановки проводятся разъяснительные мероприятия с местными жителями и членами народных дружин в селах Кызыл-Бель и Достук Баткенского района.

Принимаются все необходимые меры по поддержанию общественного порядка" говорится в сообщении МВД.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400291
Теги:
Баткенская область, Суюн Омурзаков, МВД, Кыргызстан
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