Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 101.82 - 103.32

Рахмону не удалось втянуть Жапарова в войну

203  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фоне вчерашних событий на границе президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал соотечественников сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не разжигать вражду и рознь. Кроме того, глава государства подчеркнул, что намерен урегулировать ситуацию мирным путем, не допуская эскалации напряжения с соседним государством.

"Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент",- также заявил он.

В то же время президент Таджикистана подобных призывов почему-то не озвучивает. Возможно, причина этого красноречивого молчания, в том, что, как заявил СМИ военный эксперт Мурат Бейшенов, Таджикистану нужен этот вооруженный конфликт.

Факты свидетельствую о том, что соседняя республика, вероятно, готовилась к военной заварухе. Две недели назад таджикский президент посетил анклав Ворух с визитом. На встрече с местными жителями Эмомали заявил, что вопроса о замене Воруха какой–либо другой территорией за весь период переговоров с Кыргызстаном не было и не может быть. Прошло чуть больше недели после этого визита и наши соседи стали стягивать свои силы к границе и выводить из района мирное население. Во всяком случае, об этом заявляли местные жители и наши силовики.

О воинственном настрое таджиков также, в общем-то, свидетельствуют и печальные результаты вчерашнего конфликта. В результате приграничного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана в Баткенском районе Баткенской области сожжены девять жилых домов, школа, погранзастава и частично одна пожарная станция. Начальник областного управления МЧС по Баткенской области Орозбек Пазылов сообщил СМИ, что в селе Кулумду Лейлекского района пострадало два дома. В селе Максат - 10 домов. Пазылов добавил, что также сгорел погранпост "Максат". Кроме того, возгорание было на 10 заправках, сгорело два ресторана, восемь магазинов и одно здание бывшего казино.

Хорошо, что стороны все-таки договорились о прекращении огня и об отведении сил из зоны конфликта. Однако, если бы президент Садыр Жапаров, как советуют некоторые, поехал бы на границу лично, то даже такого перемирия вряд ли удалось достичь. В подобных ситуациях такие шаги со стороны первых лиц государства, как правило, трактуются, как стремление идти по пути экслации конфликта.

Одно дело, когда на нейтральной территории премьер-министры государств, военные чиновники, а совсем другое, когда президент, известный своими патриотическими взглядами, появляется в районе конфликта. Зачем раздражать соседей, придавая ситуации большую воинственость?

Глава государства должен находится в столице своей страны. Тем более, что на фоне обострения положения на кыргызско-таджикской границе, в Бишкеке появилось немало горячих голов, которые выступают с требованием выдать им оружие для защиты рубежей. Сегодня Садыр Жапаров выбрал наиболее грамотную линию поведения. Он придерживается миротворческой тактики и делает все необходимое, чтобы не усугубить ситуацию и не дать таджикской стороне повода углубиться в этот конфликт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400292
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  