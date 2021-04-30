Депозиты кыргызстанцев защищены. На какую сумму?

Сегодня каждый владелец денежного вклада в Кыргызстане защищен от потери своих денег, поскольку в республике с 2008 года работает специальная организация по страхованию вкладов - Агентство по защите депозитов (АЗД КР).

Аналогичные системы страхования вкладов имеются и в других странах. С целью распространения опыта страхования депозитов по всему миру и повышения эффективности страхования депозитов посредством распространения рекомендаций, и развития международного сотрудничества, 6 мая 2002 года была учреждена Международная ассоциация страховщиков депозитов (МАСД или IADI) с постоянным местом нахождения в Банке международных расчетов (BIS) - в Базеле, Швейцария. В настоящее время в Ассоциацию входит 92 страны-члена, в том числе Кыргызстан.

А для каких банков действует система защиты депозитов?

Участие в системе защиты депозитов обязательно для всех банков-резидентов, филиалов иностранных банков, расположенных в КР.

В настоящее время в эту систему входят 23 коммерческих банка, 1 микрофинансовая компания, 1 жилищно-сберегательная кредитная компания.

Откуда у АЗД деньги для страхования?

Все участники выплачивают вступительный взнос в размере 1 процент от установленного норматива минимального уставного капитала, а также на регулярной основе выплачивают взносы в размере 0,2 процента годовых от общей депозитной базы банка, микрофинансовой компании или жилищно-сберегательной кредитной компании-участника.

Фонд защиты депозитов формируется до уровня целевого значения, установленного в части 2 статьи 43 Закона "О защите банковских вкладов (депозитов)", путем внесения взносов правительством и действующими банками.

На сегодняшний день размер фонда 3 миллиарда 42 миллиона 632 тысячи сомов.

Кто и когда придумал защищать вклады?

Первая система обязательного страхования депозитов физических лиц появилась в США во время Великой депрессии в 1933 году на основании Акта Гласса-Стиголла. Сначала специально созданная Федеральная корпорация страхования депозитов выплачивала не более 5 тысяч долларов на одного вкладчика.

Какая сумма страхуется для кыргызских вкладчиков?

В Кыргызстане выплаты компенсации вкладчикам начисляются в пределах установленной Законом гарантийной суммы - не более 200 тысяч сомов в совокупности, включая начисленные проценты, при наступлении гарантийного случая.

Что такое гарантийный случай?

Гарантийный случай - это начало процедуры принудительной ликвидации банка или микрофинансовой компании, или жилищно-сберегательной кредитной компании в соответствии Законом "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности" и законодательством в сфере регулирования деятельности жилищно-сберегательных кредитных компаний.

Согласно данным сайта АЗД КР, за все время функционирования АЗД в 2015 году наступило два гарантийных случая по отношению к ОАО Инвестбанк "Иссык-Куль" и ЗАО "Манас Банк".

Как происходят выплаты?

В соответствии с Законом, выплата компенсаций должна начаться в период не позднее 30 календарных дней после наступления гарантийного случая. Однако в случае возникновения судебного разбирательства, связанного с гарантийным случаем, компенсация не может выплачиваться до тех пор, пока не будут использованы все юридические возможности и не будет вынесено окончательное решение суда, не подлежащее дальнейшему обжалованию. Начало исчисления 30 дней начинается после вынесения указанного окончательного решения суда, не подлежащего дальнейшему обжалованию.

Какие депозиты не подлежат защите?

1) депозиты связанных с банком, с микрофинансовой компанией и с жилищно-сберегательной кредитной компанией лиц;

2) депозиты лиц, которые на протяжении последних 3 лет являлись иностранными консультантами или внешними аудиторами банка, микрофинансовой компании, жилищно-сберегательной кредитной компании;

3) депозиты лиц, размещенные по поручению (доверенности) юридического лица;

4) депозиты, в отношении которых имеются ограничения или наложен арест в соответствии с законодательством;

5) депозиты в филиалах банка-резидента, в филиалах микрофинансовой компании-резидента, находящихся за пределами КР