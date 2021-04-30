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В Бишкеке открыли штаб по оказанию помощи жителям Баткенской области

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При Правительстве Кыргызской Республики в городе Бишкек на территории Дворца спорта имени К. Кожомкула открыт штаб "Помощь Баткену" по оказанию помощи жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, на месте работают представители министерств и ведомств, волонтеры, которые принимают гуманитарную помощь от гражданского общества и бизнес-структур для отправки ее в Баткенскую область.

Все желающие оказать гуманитарную помощь могут позвонить по телефонным номерам: +996 558 98 88 88, +996 705 15 13 00.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400297
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь
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