Приграничные споры в ЦА используются как инструмент влияния извне

В Кыргызстане существует ряд нерешенных проблем, которые при целенаправленной и длительной работе могут вызвать кризис, затрагивающий не только саму страну, но и регион в целом. Одна из них - спорные границы Кыргызстана с Таджикистаном и Узбекистаном.

С момента распада Советского союза местные власти за 30 лет не смогли довести территориальное размежевание до конца.

Десятки спорных участков земли, регулярные конфликты и споры… каждый из президентов – Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков, не доведя дело до конца, оставляли задачу по окончательному решению приграничного вопроса в наследство сменщику.

Окончательно решить вопрос с границами непросто. К примеру, в Киргизии, среди прочего, ситуацию осложняет наличие шести анклавов – четырех узбекских и двух таджикских.

Спорные участки границ неоднократно становились местами, где вспыхивали конфликты. Нередко столкновения местных жителей перерастали в перестрелки подоспевших на помощь пограничников. Несколько раз дело доходило до применения минометов. Люди гибли, но ситуация почти не менялась.

Значимые сдвиги в приграничном вопросе наметились по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым в марте 2021 года. Тогда глава Узбекистана заявил, что узбекско-кыргызская граница, включая спорные участки, будут описаны в течение трёх месяцев.

Условия раздела территории устроили не всех. С 1 апреля группа жителей юга Кыргызстана выступает против возможной передачи Узбекистану части спорных территорий. Приграничье по-прежнему является одним из конфликтогенных районов страны.

Универсальная проблема и отсутствие беспроигрышных вариантов

Приграничный вопрос является крайне удобной точкой приложения сил для тех, кто заинтересован во влиянии на Кыргызстан и его руководство. Надо понимать - проблема спорных границ не имеет ни одного варианта решения, который устроил бы все стороны.

Как бы ни был решен вопрос – всегда найдутся недовольные с обеих сторон границы. Вопрос лишь в том, кто и как попытается использовать рост протестных настроений в своих целях.

Помимо местных политиков, которые неоднократно использовали приграничную тему для саморекламы в стиле "я – патриот", в теме приграничных споров участвуют и иностранные "игроки".

Работа зарубежных организаций в приграничных районах Кыргызстана ведется более 20 лет. Ее можно разделить на несколько направлений.

• Сбор информации для определения стратегии работы, поиска "болевых точек" и постановки задач для исполнителей. Осуществляется при помощи сотрудников органов власти, местных журналистов, иностранных волонтеров, представителей дипломатических ведомств и международных организаций, исследователей и так далее.

Из материалов исследования "Центральная Азия стратегический подход к построению мира" International Alert, 2006 год. Исследование проводилось при финансовой поддержке Глобального фонда по предотвращению конфликтов при правительстве Великобритании и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству:

"Анализ конфликтогенных факторов также должен учитывать так называемую "культуру конфликта" в обществе. Примерами удачных инициатив в этой области можно назвать финансируемый Великобританией проект "Арбитраж третьей стороны в земельных спорах" в Таджикистане, а также проект "Юридическая поддержка для сельского населения" в Кыргызстане, спонсируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и USAID".

Другой пример - в 2019 года академия "Deutsche Welle" ("Немецкая волна") провела конкурс для журналистов Таджикистана и Кыргызстана на лучшее освещение приграничных вопросов.

Тематика конкурсных материалов: использование природных ресурсов в приграничных районах; условия, особенности, проблемы пересечения границ; приграничная торговля и экономические связи, портреты жителей и жизнь в приграничных районах.

• Формирование из числа местных жителей лояльных групп. Цель - возможность оказывать влияние на происходящие процессы. Группы представляют собой неформальные объединения, либо являться общественными организациями, иногда вступающими в политические партии. Последние годы зарубежные структуры посредством подконтрольных местных НПО активно работают над созданием групп из женщин-активистов. Деятельность ведется в рамках программ политического лидерства и развития местного предпринимательства.

• Создание и развитие сети лояльных и (или) подконтрольных СМИ на местах. Одна из задач прессы и блогеров - формирование общественного мнения в интересах заказчика и дискредитация оппонентов. Программа поддержки СМИ включает обучение журналистов и блогеров, финансовую и техническую поддержку отдельных проектов или персон, покупку оборудования и так далее.

В отчетном материале финансируемой США "Internews -Кыргызстан" от 2018 года говорится, что организация "активно работает с ключевыми партнерами - семь независимых СМИ, которым оказывается институциональная поддержка, проводятся консультации и тренинги сотрудников, чтобы стимулировать их для выпуска собственной продукции, увеличить размещение более привлекательного мультимедийного контента и для усиления рекламных возможностей, а также сотрудники "Internews Кыргызстан" периодически проводят выездные резиденции для медиа, расположенных в Баткене и Оше".

• Создание системы контроля за расходованием средств и выполнением поставленных задач по проектам, финансируемым иностранными донорами.

• Работа с местным населением, включая уязвимые группы граждан.

Из отчета посольства Великобритании в Бишкеке от 2014 года:

"С 2012 по 2015 годы осуществляется работа по "расширению возможностей сообществ, проживающих вдоль таджикско-кыргызской границы, в урегулировании споров на местах, наряду с повышением их устойчивости к национализму и радикализации".

• Работа с местными чиновниками, сотрудниками силовых ведомств, религиозными лидерами, неформальными главами местных сообществ, включая криминалитет. На страновом уровне – работа с высокопоставленными чиновниками, силовиками и депутатами для лоббирования интересов страны-заказчика.

Из отчета посольства Великобритании в Бишкеке от 2014 года:

"С 2012 по 2015 годы осуществлялась третья фаза проекта "Общественная безопасность и предотвращение конфликтов в Ферганской долине". Была проведена совместная работа с местным населением и органами безопасности по решению на местах проблем в сфере безопасности и укреплению доверия в Ферганской долине, в том числе, в приграничных районах и зонах расселения разделенных этнических групп".

В Кыргызстане за последние годы активность США, Великобритании и ряда стран ЕС по теме приграничного урегулирования заметно возросла:

• Выросло количество обучающих мероприятий для СМИ, гражданских активистов, сотрудников неправительственных организаций на местах

• Увеличилось число публикаций в СМИ, получающих финансирование из-за рубежа, по темам приграничья

Как результат - растет количества акций протеста, организаторами которых выступают активисты и политики, связанные с представителями иностранных организаций.

Кыргызстан находится в сфере интересов США, Великобритании, стран Европейского Союза, Китая, России, Турции.

Политическая нестабильность, затянувшийся экономический кризис, отягощенный пандемией коронавируса, делает страну уязвимой к внешнему вмешательству.

Нынешний рост протестных настроений, связанных с делимитацией границ Кыргызстана с Таджикистаном и Узбекистаном отчасти является искусственным.

Недовольство решениями центральной властей может стать одним из инструментов мобилизации оппозиции. Действуя под патриотическими лозунгами, противники нынешних властей попытаются усилить политическое противостояние в стране.

Источник: StanRadar