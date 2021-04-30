Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 101.82 - 103.32

Приграничные споры в ЦА используются как инструмент влияния извне

88  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане существует ряд нерешенных проблем, которые при целенаправленной и длительной работе могут вызвать кризис, затрагивающий не только саму страну, но и регион в целом. Одна из них - спорные границы Кыргызстана с Таджикистаном и Узбекистаном.

С момента распада Советского союза местные власти за 30 лет не смогли довести территориальное размежевание до конца.

Десятки спорных участков земли, регулярные конфликты и споры… каждый из президентов – Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков, не доведя дело до конца, оставляли задачу по окончательному решению приграничного вопроса в наследство сменщику.

Окончательно решить вопрос с границами непросто. К примеру, в Киргизии, среди прочего, ситуацию осложняет наличие шести анклавов – четырех узбекских и двух таджикских.

Спорные участки границ неоднократно становились местами, где вспыхивали конфликты. Нередко столкновения местных жителей перерастали в перестрелки подоспевших на помощь пограничников. Несколько раз дело доходило до применения минометов. Люди гибли, но ситуация почти не менялась.

Значимые сдвиги в приграничном вопросе наметились по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым в марте 2021 года. Тогда глава Узбекистана заявил, что узбекско-кыргызская граница, включая спорные участки, будут описаны в течение трёх месяцев.

Условия раздела территории устроили не всех. С 1 апреля группа жителей юга Кыргызстана выступает против возможной передачи Узбекистану части спорных территорий. Приграничье по-прежнему является одним из конфликтогенных районов страны.

Универсальная проблема и отсутствие беспроигрышных вариантов

Приграничный вопрос является крайне удобной точкой приложения сил для тех, кто заинтересован во влиянии на Кыргызстан и его руководство. Надо понимать - проблема спорных границ не имеет ни одного варианта решения, который устроил бы все стороны.

Как бы ни был решен вопрос – всегда найдутся недовольные с обеих сторон границы. Вопрос лишь в том, кто и как попытается использовать рост протестных настроений в своих целях.

Помимо местных политиков, которые неоднократно использовали приграничную тему для саморекламы в стиле "я – патриот", в теме приграничных споров участвуют и иностранные "игроки".

Работа зарубежных организаций в приграничных районах Кыргызстана ведется более 20 лет. Ее можно разделить на несколько направлений.

• Сбор информации для определения стратегии работы, поиска "болевых точек" и постановки задач для исполнителей. Осуществляется при помощи сотрудников органов власти, местных журналистов, иностранных волонтеров, представителей дипломатических ведомств и международных организаций, исследователей и так далее.

Из материалов исследования "Центральная Азия стратегический подход к построению мира" International Alert, 2006 год. Исследование проводилось при финансовой поддержке Глобального фонда по предотвращению конфликтов при правительстве Великобритании и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству:

"Анализ конфликтогенных факторов также должен учитывать так называемую "культуру конфликта" в обществе. Примерами удачных инициатив в этой области можно назвать финансируемый Великобританией проект "Арбитраж третьей стороны в земельных спорах" в Таджикистане, а также проект "Юридическая поддержка для сельского населения" в Кыргызстане, спонсируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и USAID".

Другой пример - в 2019 года академия "Deutsche Welle" ("Немецкая волна") провела конкурс для журналистов Таджикистана и Кыргызстана на лучшее освещение приграничных вопросов.

Тематика конкурсных материалов: использование природных ресурсов в приграничных районах; условия, особенности, проблемы пересечения границ; приграничная торговля и экономические связи, портреты жителей и жизнь в приграничных районах.

• Формирование из числа местных жителей лояльных групп. Цель - возможность оказывать влияние на происходящие процессы. Группы представляют собой неформальные объединения, либо являться общественными организациями, иногда вступающими в политические партии. Последние годы зарубежные структуры посредством подконтрольных местных НПО активно работают над созданием групп из женщин-активистов. Деятельность ведется в рамках программ политического лидерства и развития местного предпринимательства.

• Создание и развитие сети лояльных и (или) подконтрольных СМИ на местах. Одна из задач прессы и блогеров - формирование общественного мнения в интересах заказчика и дискредитация оппонентов. Программа поддержки СМИ включает обучение журналистов и блогеров, финансовую и техническую поддержку отдельных проектов или персон, покупку оборудования и так далее.

В отчетном материале финансируемой США "Internews -Кыргызстан" от 2018 года говорится, что организация "активно работает с ключевыми партнерами - семь независимых СМИ, которым оказывается институциональная поддержка, проводятся консультации и тренинги сотрудников, чтобы стимулировать их для выпуска собственной продукции, увеличить размещение более привлекательного мультимедийного контента и для усиления рекламных возможностей, а также сотрудники "Internews Кыргызстан" периодически проводят выездные резиденции для медиа, расположенных в Баткене и Оше".

• Создание системы контроля за расходованием средств и выполнением поставленных задач по проектам, финансируемым иностранными донорами.

• Работа с местным населением, включая уязвимые группы граждан.

Из отчета посольства Великобритании в Бишкеке от 2014 года:

"С 2012 по 2015 годы осуществляется работа по "расширению возможностей сообществ, проживающих вдоль таджикско-кыргызской границы, в урегулировании споров на местах, наряду с повышением их устойчивости к национализму и радикализации".

• Работа с местными чиновниками, сотрудниками силовых ведомств, религиозными лидерами, неформальными главами местных сообществ, включая криминалитет. На страновом уровне – работа с высокопоставленными чиновниками, силовиками и депутатами для лоббирования интересов страны-заказчика.

Из отчета посольства Великобритании в Бишкеке от 2014 года:

"С 2012 по 2015 годы осуществлялась третья фаза проекта "Общественная безопасность и предотвращение конфликтов в Ферганской долине". Была проведена совместная работа с местным населением и органами безопасности по решению на местах проблем в сфере безопасности и укреплению доверия в Ферганской долине, в том числе, в приграничных районах и зонах расселения разделенных этнических групп".

В Кыргызстане за последние годы активность США, Великобритании и ряда стран ЕС по теме приграничного урегулирования заметно возросла:

• Выросло количество обучающих мероприятий для СМИ, гражданских активистов, сотрудников неправительственных организаций на местах

• Увеличилось число публикаций в СМИ, получающих финансирование из-за рубежа, по темам приграничья

Как результат - растет количества акций протеста, организаторами которых выступают активисты и политики, связанные с представителями иностранных организаций.

Кыргызстан находится в сфере интересов США, Великобритании, стран Европейского Союза, Китая, России, Турции.

Политическая нестабильность, затянувшийся экономический кризис, отягощенный пандемией коронавируса, делает страну уязвимой к внешнему вмешательству.

Нынешний рост протестных настроений, связанных с делимитацией границ Кыргызстана с Таджикистаном и Узбекистаном отчасти является искусственным.

Недовольство решениями центральной властей может стать одним из инструментов мобилизации оппозиции. Действуя под патриотическими лозунгами, противники нынешних властей попытаются усилить политическое противостояние в стране.

Источник: StanRadar


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400298
Теги:
граница, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  