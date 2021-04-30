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Граница. Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели встречу

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- Оксана Гут
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"К вечеру урегулируем ситуацию". Об этом в ходе рабочей поездки в Баткенскую область заявил журналистам председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Сегодня, 30 апреля, он провел встречу с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым.

По слова Ташиева, встреча прошла на нейтральной территории.

"Даст бог, все будет хорошо. Решим, до сегодняшнего вечера полностью урегулируем ситуацию. Таджикистан выдвигает свои требования, мы свои. Это еще будем обсуждать. (...) Ни один метр стратегически важных земель мы не отдадим, но без обмена земель демаркации не будет. Я понимаю, все обеспокоены. Но нужно сохранять мир и порядок. Никому не нужна эскалация конфликта. Самое главное нужно сохранить жизни и здоровье людей", - сказал глава ГКНБ.

Он также сообщил, что для недопущения конфликта на границе создана спецкомиссия.


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URL: https://www.vb.kg/400300
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, Омурбек Суваналиев, ГКНБ, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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