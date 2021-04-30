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Россия заинтересована в добыче бурого угля на территории КР

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Министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который состоялся в Казани, Российская Федерация. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности КР.

По данным ведомства, "в ходе заседания были проведены двусторонние встречи и подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и промышленности (МЭиП) КР и группой компаний "ЯДРАН".

"Вместе с этим были рассмотрены возможности реализации проектов альтернативной электроэнергетики и возможности участия в строительстве гидроэнергетических объектов на территории КР; исследование потенциала месторождений бурого угля и возможности его переработки в высокоэнергетические продукты на месте добычи в соответствии с законодательством КР.

Также, по итогам визита, подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между МЭиП КР и ООО Управляющей компанией "Энергоразвитие" по возможности применения передовых технологических решений и локализации производственных мощностей на территории КР, и проработке вариантов открытия производственного предприятия по выпуску "цифровой" электротехнической продукции в КР, по организации процесса технологического консультирования в области цифровизации электрической сети, энергомониторинга и математического моделирования электрической сети.

На одном ряду с этим был подписан еще Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между МЭиП КР и АО "ПО ЕЛАЗ" относительно изучения возможности организации совместного производства автомобильной спецтехники и оборудования для сельскохоз и нефтегазовой отраслей в КР, поставки запасных частей и комплектующих производства КР для АО "ПО ЕЛАЗ".

В ходе визита также подписан Меморандум о сотрудничестве между МЭиП КР и ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина относительно изучении возможностей совместной реализации проектов в сфере энергетики, промышленности и горнорудных отраслях.

Также дополнительно подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между МЭиП КР и ПАО "КАМАЗ для изучения возможности организации совместного производства транспортных средств на территории КР и поставки запасных частей и комплектующих производства Кыргызстана для ПАО "КАМАЗ"", - говорится в сообщении Минэнергопрома.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400301
Теги:
Минэнергопром, Россия, Кыргызстан
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