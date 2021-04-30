Генпрокуратуре на заметку. Жители Канта просят проверить деятельность РТС

Жители города Кант обратились в редакцию VB.KG. Они устали воевать с расположенным близ их жилых домов предприятием, на территории бывшего РТС около местного РЭС.

По их словам, рабочие близ их забора круглыми сутками режут смоляные многотонные бочки.

- Гул стоит постоянно. Причем, как видно даже из видео, вся копоть от резки бочек идет в дома местных жителей. Гул слышен даже при закрытых окнах. Попадает в дома и едкий дым, - сетуют уставшие от произвола люди.

Причем все эти действия, в нарушения закона ведутся аккурат под заборами жителей без отступа обязательных 500 санитарных метров, прописанных нормами для таких работ предприятий.

По словам жильцов близлежащих домов, все попытки призвать к совести рабочих и руководство организации заканчиваются нецензурной бранью в адрес местных жителей.

- Они говорят нам, что жалуйтесь куда, хотите, нам плевать! Что хотим, то и делаем! А затем еще с большим гулом продолжают работать дальше. У многих пожилые родители, маленькие дети. Как долго будут продолжаться этот беспредел? Почему нет управы на этих арендаторов? Куда смотрит Госэкотехинпекция? Ведь уровень шума и дыма просто зашкаливает. К тому же, неизвестно, что находится в бочка-многотонниках. Они лежат на солнце, сейчас жара. Если случится взрыв, кто понесет ответственность за жертвы? – подчеркивают жители Канта по улице Пушкина со стороны РТС.