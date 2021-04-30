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Путин готов стать посредником в решении конфликта КР и РТ

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Президент РФ Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками. Он это уже неоднократно демонстрировал", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности посредничества главы российского государства в конфликте Киргизии и Таджикистана.

Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

"В настоящий момент мы позитивно оцениваем дипломатическую работу, которая была проделана, и принятое решение о прекращении огня. Мы приветствуем это решение", – подчеркнул Песков.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/400316
Теги:
Владимир Путин, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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