Конфликт на границе: Пострадали 154 кыргызстанца, из них погиб - 31

Количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 154 человек. Из них 31 человек скончался. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Из 154 пострадавших, по оперативным данным, 121 - гражданские лица, 23 - из силовых структур и 10 - уточняются.

Также сообщается, что в организации здравоохранения города Бишкек спецбортом из Баткена доставлены еще 24 пострадавших. Из них 19 госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательсткий центр; в Национальный госпиталь - 3 пострадавших; в Национальный хирургический центр - 1 и в один из центров гемодиализа - 1 пострадавший.

Всего госпитализированных в организации здравоохранения г.Бишкек 49 человек, из них в БНИЦТиО – 33, НГ МЗКР – 11, НХЦ – 4, в один из центров гемодиализа - 1, остальные пострадавшие проходят соответствующее лечение в организациях здравоохранения Баткенской области.

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения, кровь и его компоненты в стационарах имеются в достаточном количестве.

В Баткене оказывают практическую медицинскую помощь пострадавшим 32 специалиста из г. Бишкек, г.Ош и Таласской области во главе с министром здравоохранения и соцразвития Алымкадыром Бейшеналиевым.

Кроме этого из Ошского центра психического здоровья выехала бригада врачей из 4-х специалистов в составе психиатра, психотерапевта и 2-х клинических психологов.

При правительстве Кыргызской Республики организован штаб добра "Помощь Баткену". Штаб находится во дворце спорта имени Кааба уулу Кожомкул, где волонтерами осуществляется прием гуманитарной помощи от всего гражданского общества, представителей бизнес структур для отправки соотечественникам, пострадавшим в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области.

Дополнительную информацию можно получить по номерам: 0558 98 88 88; 0705 15 13 00

С момента организации штаба "Помощь Баткену" уже начала поступать гуманитарная помощь от гражданского общества и представителей бизнес структур.

На 18:00 часов строительная компания "Платина" привезли 110 кг муки, 110 кг макорон, 10 коробок китлап рола, масло 36 литров и соль 80 пачек.

Также "Стамбул текстиль" привезли мыло – 16 штук, маски- 40 шт, женскую одежду – 10 шт, мужскую одежду – 15 шт, детскую одежду – 25 шт.

Помимо этого приходят простые граждане и приносят подгузники, женские гигиенические средства, детскую одежду и так далее.

Для пострадавших, поступивших в организации здравоохранения Баткенской области и г. Бишкек есть достаточное количество крови и компонентов. Но все желающие граждане могут подойти в центры крови и сдать кровь для пострадавших.

На сегодня, 30 апреля в Республиканском центре крови в г. Бишкек сдали кровь для пострадавших около 150 человек.

Граждане, желающие сдать кровь для пострадавших могут обратиться по адресу г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 60. Республиканский центр крови.

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 14:00ч; в субботу с 8:00-до 11:00ч. При себе необходимо иметь паспорт, водительские права либо военный билет.

Перед процедурой сдачи крови исключить все жирное, жареное, молочное.

Аналогично работают все Центры крови в областях.

На данное время из айыл окмоту Ак-Сай, Актатыр, Карабак и Самаркандек Баткенской области эвакуированы из зоны конфликта всего 6786 граждан. Из них 2100 взрослые, 4686 дети.