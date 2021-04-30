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Садыр Жапаров: Народам КР и РТ свойственны миролюбие и взаимное уважение

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 апреля, обратился к кыргызстанцам по поводу событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

Приводим текст обращения Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Несмотря на наши усилия по поддержанию мира и стабильности, некоторые силы спровоцировали беспорядки на кыргызско-таджикской границе. Вот уже два дня мы прилагаем все усилия для сохранения единства и солидарности между народами Кыргызстана и Таджикистана, не допуская усугубления конфликта.

Определение границы – дело, требующее большой предусмотрительности и усердия как со стороны народа, так и со стороны руководителей. Об этом свидетельствует история народов мира. Столь серьезные вопросы решаются только путем мирных переговоров.

Уверен, что такого же мнения придерживаются и руководители Республики Таджикистан, мудрые представители древнего таджикского народа. Нашим народам свойственны миролюбие и взаимное уважение, доказанная многовековой историей. Неслучайно дружба двух народов отражена в эпосе "Манас" через любовь Манаса к Каныкей! В XXI веке кыргызский и таджикский народы должны показать пример гармоничного добрососедства.

Мы не только соседи, но и несем ответственность за принадлежащие нам природные ресурсы.

В частности, я говорю о водном вопросе. Потому что Кыргызстан и Таджикистан являются ведущими странами по владению ресурсами чистой воды.

К сожалению, вооружённое столкновение, которое нарушило мирную жизнь простых людей, привело к человеческим жертвам и экономическому ущербу. Обе стороны понесли большие потери.

Пользуясь случаем, хочу выразить свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я отдаю дань уважения героизму военнослужащих, отдавших свои жизни, защищая рубежи Родины.

Говорят, что войну легко начать, но трудно остановить.

Мир и спокойствие превыше всего. Думаю, таджикский народ, переживший гражданскую войну, это прекрасно понимает. Нехорошо и то, что мусульманские народы пошли друг против друга в месяц Рамазан. Поэтому я призываю все стороны к миру. Только что прошли двусторонние переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Мы договорились решать проблемы по границам и все другие вопросы мирным путем через переговоры. Если не ошибаюсь, я предупреждал о сегодняшней проблеме 16 лет назад. По воле судьбы, сейчас на меня возложена задача по решению этого вопроса. Даст Бог, скоро все решим. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашу молодежь и патриотичных граждан, которые проявив инициативу, намеревались отправиться в Баткен для оказания помощи людям. Вместе с тем я прошу их не поддаваться эмоциям.

Мы все решим мирным путем!"


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URL: https://www.vb.kg/400326
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, Таджикистан, Кыргызстан
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