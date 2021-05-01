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Афиша мероприятий: Где можно провести досуг в Бишкеке?

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Государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в это воскресенье, 2 мая, приглашает юных зрителей и их родителей на два сказочных представления: на русском и кыргызском языках.

Сначала вниманию взыскательной публики будет представлена премьера - спектакль "Кошки–мышки", созданный по мотивам пьесы Ефима Череповецкого. А затем мальчишки и девчонки смогут познакомиться с героями истории под названием "Амалкой куйручук".

Начало в 11 и 12 часов.

Творческая мастерская "705" сегодня, 30 апреля, и в субботу, 1 мая, приглашает зрителей на спектакль Sender Unknown.

Постановка создана режиссерами из Украины, Германии и Кыргызстана. Это иммерсивное действо - зрители полностью погружаются в происходящее. Кроме того, оно каждый раз развивается по–разному.

Начало 30 апреля - в 19 часов, 1 мая - в 14 и 19 часов.

Творческая мастерская "705" находится по адресу: улица Боконбаева, 149 (вход со стороны улицы Исанова). Количество мест ограничено. Справки по телефону: 0(771)78–30–26 (Дарина).

Театр "Место Д..." сегодня, 30 апреля, и завтра, 1 мая, приглашает на премьеру спектакля "Древо желаний", которая состоится в стенах Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева.

Начало в 19 часов.

Вас ждут по адресу: проспект Чуй, 28. Справки по телефону: 0(550)48–28–52.

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 30 апреля, состоится концерт Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова.

Начало в 18 часов 30 минут.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжается выставка "Шокуло".

Вниманию посетителей представлены национальные женские головные уборы, издревле имевшие не только статусный, но и сакральный характер. Для воссоздания шокуло дизайнеры Аида Майташева и Зухра Мукамбетова ездили по музеям республики, встречались с народными мастерами. В своих работах они использовали натуральные материалы: войлок, шелк, парчу, мех, перья, кораллы, жемчуг, серебро, перламутр.

Посетить выставку можно до 4 мая.

КНМИИ открыт во все дни недели. С понедельника по четверг и в субботу с 10 до 18 часов. В пятницу с 10 до 17 часов. В воскресенье с 9 до 17 часов.

В выставочном зале Союза художников КР - галерее "Дубовый парк" открылась персональная выставка Малики Ибрагимовой "Танец тревожного молчания".

В экспозиции вниманию посетителей представлена серия работ, отражающая разные периоды жизни автора. Произведения художницы созданы в смешанных техниках.

Экспозиция продолжит работу до 8 мая.

Галерея работает все дни недели, кроме понедельника, с 11 до 17 часов.

Приходите по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В "Галерее М" и АртХолле открылась персональная выставка известной отечественной художницы Халиды Шимовой.

Экспозиция продолжит работу до 20 мая.

"Галерея М" находится на четвертом этаже ЦУМ–2 "Ай–Чурек".

На площади Победы продолжает работу выставка–ярмарка цветов и меда.

Здесь можно приобрести разные комнатные и садовые растения, удобрения, горшки, красивые фигурки для украшения участка и многое другое. Также вам дадут грамотную консультацию по уходу за растениями.

Ярмарка будет работать до 1 мая. Приходите с 9 часов до 18 часов 30 минут.


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URL: https://www.vb.kg/400327
Теги:
театр, Бишкек, культура
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