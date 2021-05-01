Богиня победы улыбнулась "Шамбале" из Кыргызстана

Игровая полнометражная картина кыргызского кинорежиссера, созданная по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход", получила в минувшее воскресенье награду Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Мировая премьера фильма состоялась на МКФ в Шанхае прошлым летом. Затем лента Артыка Суюндукова стала лауреатом фестивалей "Московская премьера", "Киношок", а также смотра в Калькутте. И вот теперь работу кыргызских кинематографистов оценили российские киноакадемики. Всего в эту номинацию было отобрано пять фильмов: два из Казахстана, по одному из Узбекистана и Азербайджана и наша "Шамбала". Удача улыбнулась нам.

Замечу, что нынешняя "Ника" - вторая на счету отечественных кинематографистов. Первую в 2016–м за свой дебют "Сутак" ("Небесное кочевье") получил Мирлан Абдыкалыков. Молодой режиссер со своим фильмом "Босоногий бегун" был номинирован на "Нику" и в 2019–м. Награды за этот год также вручали в минувшее воскресенье, потому что прошлогоднюю церемонию отменили из–за эпидемии короновируса. Но... лучшим фильмов стран СНГ и Балтии 2019–го стал не "Сутак", а "Вдох–выдох" грузинского режиссера Димитрия (Дито) Цинцадзе.

Тем не менее сказать, что наградами за 2019–й Кыргызстан совсем обошли, нельзя. "Нику" за лучшую женскую роль получила Самал Еслямова. Казахская актриса сыграла главную роль в нашумевшем фильме российского режиссера Сергея Дворцевого "Айка". Самал воплотила на экране образ мигрантки из Кыргызстана, нелегально живущей и работающей в Москве. Ранее за эту же роль она получила приз на Каннском кинофестивале. И, кстати, в картине Дворцевого играли в основном не профессиональные актеры, а как раз те самые мигранты, выживающие в суровой к ним столице чужого государства.