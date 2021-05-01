Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 102.05 - 103.50

Богиня победы улыбнулась "Шамбале" из Кыргызстана

216  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Игровая полнометражная картина кыргызского кинорежиссера, созданная по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход", получила в минувшее воскресенье награду Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Мировая премьера фильма состоялась на МКФ в Шанхае прошлым летом. Затем лента Артыка Суюндукова стала лауреатом фестивалей "Московская премьера", "Киношок", а также смотра в Калькутте. И вот теперь работу кыргызских кинематографистов оценили российские киноакадемики. Всего в эту номинацию было отобрано пять фильмов: два из Казахстана, по одному из Узбекистана и Азербайджана и наша "Шамбала". Удача улыбнулась нам.

Замечу, что нынешняя "Ника" - вторая на счету отечественных кинематографистов. Первую в 2016–м за свой дебют "Сутак" ("Небесное кочевье") получил Мирлан Абдыкалыков. Молодой режиссер со своим фильмом "Босоногий бегун" был номинирован на "Нику" и в 2019–м. Награды за этот год также вручали в минувшее воскресенье, потому что прошлогоднюю церемонию отменили из–за эпидемии короновируса. Но... лучшим фильмов стран СНГ и Балтии 2019–го стал не "Сутак", а "Вдох–выдох" грузинского режиссера Димитрия (Дито) Цинцадзе.

Тем не менее сказать, что наградами за 2019–й Кыргызстан совсем обошли, нельзя. "Нику" за лучшую женскую роль получила Самал Еслямова. Казахская актриса сыграла главную роль в нашумевшем фильме российского режиссера Сергея Дворцевого "Айка". Самал воплотила на экране образ мигрантки из Кыргызстана, нелегально живущей и работающей в Москве. Ранее за эту же роль она получила приз на Каннском кинофестивале. И, кстати, в картине Дворцевого играли в основном не профессиональные актеры, а как раз те самые мигранты, выживающие в суровой к ним столице чужого государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400329
Теги:
кино, конкурс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  