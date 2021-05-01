Прибывающих в РФ из-за границы обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды

Россиянам, прибывшим из-за границы, с наступлением мая тест на коронавирус придется сдавать дважды. Соответствующее постановление принято Роспотребнадзором.

Напомним, что с 21 апреля такая норма начала действовать в отношении тех, кто возвращается в Россию из Турции и Танзании. Но после 1 мая повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР обязаны будут проходить уже все, кто прилетает из любой страны. В том числе, из Кыргызстана, уроженцев которого уже немало среди граждан РФ

Одновременно в аэропортах также предусматривается организовать выборочное тестирование прибывающих на территорию России иностранцев и лиц без гражданства.

Первый тест необходимо будет сдать в течение трех дней и загрузить результаты на портал госуслуг. Повторное тестирование должно быть выполнено с интервалом в сутки, а результаты разместятся на данном портале в пятидневный срок со дня въезда в РФ.

Тем временем, ситуацию в Москве по коронавирусу городское управление Роспотребнадзора назвало напряженной. Как отмечается, заболеваемость COVID-19 в столице превышает средние показатели по стране.

"В связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных, Ураза-байрам у мусульман, а также продолжительными выходными днями с 1 по 10 мая управление Роспотребнадзора по городу Москве напоминает о сохраняющихся высоких рисках распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве", - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям столицы в продолжительные выходные оставаться дома, встретить праздники в кругу семьи и "ограничить посещение массовых мероприятий".

Кроме того, ведомство советует лицам старше 65 лет участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, а священникам - носить маски.