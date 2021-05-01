Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 102.05 - 103.50

Прибывающих в РФ из-за границы обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды

91  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россиянам, прибывшим из-за границы, с наступлением мая тест на коронавирус придется сдавать дважды. Соответствующее постановление принято Роспотребнадзором.

Напомним, что с 21 апреля такая норма начала действовать в отношении тех, кто возвращается в Россию из Турции и Танзании. Но после 1 мая повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР обязаны будут проходить уже все, кто прилетает из любой страны. В том числе, из Кыргызстана, уроженцев которого уже немало среди граждан РФ

Одновременно в аэропортах также предусматривается организовать выборочное тестирование прибывающих на территорию России иностранцев и лиц без гражданства.

Первый тест необходимо будет сдать в течение трех дней и загрузить результаты на портал госуслуг. Повторное тестирование должно быть выполнено с интервалом в сутки, а результаты разместятся на данном портале в пятидневный срок со дня въезда в РФ.

Тем временем, ситуацию в Москве по коронавирусу городское управление Роспотребнадзора назвало напряженной. Как отмечается, заболеваемость COVID-19 в столице превышает средние показатели по стране.

"В связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных, Ураза-байрам у мусульман, а также продолжительными выходными днями с 1 по 10 мая управление Роспотребнадзора по городу Москве напоминает о сохраняющихся высоких рисках распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве", - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям столицы в продолжительные выходные оставаться дома, встретить праздники в кругу семьи и "ограничить посещение массовых мероприятий".

Кроме того, ведомство советует лицам старше 65 лет участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, а священникам - носить маски.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400330
Теги:
Россия, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  