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Молодежь Бишкека окутал кальянный дым. Польза или вред?

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- Нина Ничипорова
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Более 27 процентов учащихся в Бишкеке, в том числе девочек в возрасте от 13 до 15, уже пробовали курить кальян.И количество школьников в зависимости от возраста стремительно увеличивается. Десять процентов подростков уже стали постоянными клиентами кальянных.

Это - результаты глобального исследования потребления табака, проведенного в республике несколько лет назад. Сейчас, по словам врача Республиканского центра укрепления здоровья Анары Калиевой, ситуация вообще из ряда вон выходящая. Кальянных в столице не счесть. Они открываются повсеместно. И молодежь буквально оккупировала их. Подростки ходят туда целыми компаниями, курят, передавая мундштук от одного к другому.

- Что вдвойне опасно. Таким образом могут передаваться любые инфекционные заболевания, например туберкулез, герпес, и это не считая вреда от самого курения кальяна. Был случай когда в кальянной целый класс отмечал день рождения одного из учеников. Шум, поднятый учительницей, умудрились заглушить. А молодежные посиделки в кальянных продолжаются. Многие родители не понимают, видимо, насколько опасно курение кальяна, и дают своим сыновьям и дочерям деньги на посещение таких заведений, - говорит Анара Калиева.

Бум на кальянные объясняется низкими требованиями к помещениям, небольшим объемом инвестиций и прямо–таки повальным интересом молодежи к курению кальяна. В их среде считается, что сигареты - это прошлый век. А вот кальяны, вейпы, по сути, те же электронные сигареты, - это модно. Появился даже термин "вейперы" - новый вид курильщиков, которые курят сигареты с электронной начинкой, считая, что это безопасно.

Причем это "модное" явление наблюдается в основном в Бишкеке. В регионах, как говорят специалисты, употребляют насвай или обычные сигареты. Что, конечно, не лучше.

Но, насколько известно, разрабатывался законопроект, запрещающий использовать всю эту электронную продукцию, изготовление и продажу насвая, предусматривающий закрытие кальянных.

- В нашем ЖК находятся две версии законопроекта, которые рассматривались, но ни одна из них пока не принята. Первая полностью запрещает изготовление, продажу насвая и всех никотиносодержащих продуктов. Второй вариант законопроекта предлагает регулирование производства, употребления насвая и всех табачных изделий.

Мы надеемся, что все–таки будет принята первая версия полного запрета, поскольку регулировать производство, продажу насвая, курение кальянов практически невозможно. Поэтому надо вводить полный запрет на ввоз, производство и продажу всех элементов для кальянных, электронных сигарет.

Законопроект находится на обсуждении долго - уже года два, не меньше. На мой взгляд, еще и потому, что активно претятствует его принятию мощное табачное лобби. Я принимала участие в обсуждениях, на которых каждый раз присутствовали представители бизнес–сообщества. Они пытаются убедить, что от принятия этого закона казна недосчитается крупной суммы. Договорились даже до того, что якобы насвай и вообще табачная продукция не приносит никакого вреда здоровью. На мое возражение, что известные ученые многих стран давно научно доказали обратное, мне ответили, что, дескать, это на Западе, в России опасно. А для кыргызстанцев сигареты, разные кальяны, насваи вреда не приносят. Ну разве это не бред? Но тем не менее законопроект стопорится.

В России в прошлом году вступил в силу полный запрет на курение кальяна в кафе и ресторанах. А также использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Законом предусматривается, что на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.

А у нас: дыми - не хочу. Мы еще удивляемся, почему в стране молодеют коронарные, эндокринные, онкологические заболевания.

Но молодежи внушают, что кальян не опасен.

- Безопасной формы курения нет. Трубки, сигары, кальяны, насвай, электронные сигареты и так далее - это все равно вредно и опасно для здоровья. Например, в кальянах - та же табачная смесь, а стало быть, есть никотин - яд, который вызывает спазм сосудов. Именно во время курения повышается давление, как минимум, на десять процентов. И что будет с сосудами, которые при курении то сжимаются, то разжимаются. Все это грозит развитием гипертонической болезни.

Кроме того, никотин и другие токсические соединения, а их более семи тысяч, которые находятся как в дыме, так и в самом табаке, вызывают онкологические заболевания. Сеанс курения кальяна обычно длится 45 минут. За это время человек вдыхает вредных веществ ровно столько, как если бы выкурил полторы пачки сигарет. В течение 45 минут человек вдыхает в себя угарный газ. А это яд, причем смертельно опасный. Поступая в организм человека, он связывается с гемоглобином, который в итоге перестает насыщать организм кислородом в необходимом объеме. Страдают все органы из–за недостатка кислорода.

В придачу табачную смесь кладут на алюминиевую фольгу. При нагревании она тоже выделяет вредные вещества, которые через табачный дым попадают в организм человека.

И мнение о том, что кальян безвреден, так как вода в нем якобы может очистить табачный дым, - дезинформация, ложь. Опасность этой ошибки в том, что, когда горячий дым проходит через воду, он остывает, а затем приправленный приятными добавками легко и глубоко вдыхается. Поэтому говорить о меньшем вреде для организма, в частности для дыхательных путей, от курительных электронных устройств, в частности кальяна, нельзя. Более того, все отравляющие вещества поступают в воду и образуют с водородом и кислородом новые соединения, которые еще более опасны для человека.

Да, в момент курения человек испытывает чувство эйфории, но расплачивается он за это своим здоровьем. Если в одной сигарете один миллиграмм никотина, то в кальяне его во много раз больше, и человек получает приличную дозу. И в конце концов привыкает к кальяну, как наркоман к героину.


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URL: https://www.vb.kg/400333
Теги:
курение, Бишкек, Кыргызстан, здоровье
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