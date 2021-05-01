Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 102.05 - 103.50

В Кыргызстане 1–2 мая объявлены днями национального траура

212  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1–2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В результате вооруженного конфликта 29–30 апреля 2021 года на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц.

Так, выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляется:

- объявить 1 и 2 мая 2021 года днями национального траура в Кыргызской Республике;

- в дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить Государственные флаги Кыргызской Республики;

- предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни национального траура;

- Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400336
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  