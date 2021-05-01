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Баткен. На границе ситуация продолжается резко ухудшаться

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- Виктория Гунгер
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В селе "Достук" кыргызстанец получил ранение в ногу. К тому же, граждане сообщают, что таджикские военные перекрыли дорогу к нашим селам, люди не могут попасть в свои дома.

По состоянию на 12:45 1 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная, сообщает Пограничная служа ГКНБ Кыргызстана.

В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы.

Пограничные подразделения Погранслужбы КР заняли оборонительные позиции.


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URL: https://www.vb.kg/400340
Теги:
Баткенская область, граница, стрельба, Таджикистан, Кыргызстан
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