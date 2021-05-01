Баткен. Таджикистан стягивает к границе тяжелую военную технику

На 15.30 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщает Погранслужба КР.

Как отмечается, Таджикистан нарушил договорённости об отводе дополнительных сил и средств от границы в места их постоянной дислокации. Таджикистан продолжает стягивать военнослужащих и тяжелую военную технику к линии границы с Кыргызстаном.

В районе населенного пункта Кок-Таш Баткенского района Баткенской области таджикская сторона периодически обстреливает проезжающие транспортные средства.

В 13 ч. 35 мин. первый заместитель председателя - директор Пограничной службы ГКНБ Кыргызской республики полковник Уларбек Шаршеев выехал в Республику Таджикистан на переговоры с представителями Таджикистана.