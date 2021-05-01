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Баткен. Таджикистан стягивает к границе тяжелую военную технику

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- Виктория Гунгер
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На 15.30 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщает Погранслужба КР.

Как отмечается, Таджикистан нарушил договорённости об отводе дополнительных сил и средств от границы в места их постоянной дислокации. Таджикистан продолжает стягивать военнослужащих и тяжелую военную технику к линии границы с Кыргызстаном.

В районе населенного пункта Кок-Таш Баткенского района Баткенской области таджикская сторона периодически обстреливает проезжающие транспортные средства.

В 13 ч. 35 мин. первый заместитель председателя - директор Пограничной службы ГКНБ Кыргызской республики полковник Уларбек Шаршеев выехал в Республику Таджикистан на переговоры с представителями Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/400346
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