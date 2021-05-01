Генсек ОДКБ призвал РТ и КР решить конфликт за столом переговоров

Решить пограничную проблему исключительно мирным путем – с таким призывом обратился к Таджикистану и Кыргызстану генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. И сообщил, что ОДКБ готова оказать необходимую помощь, проинформировали 1 мая в пресс-службе Организации Договора о коллективной безопасности.

Выразив "искренние соболезнования родным и близким погибших людей с обеих сторон", генсек ОДКБ подчеркнул: "Вызывает серьезную обеспокоенность продолжение вооруженного противостояния на таджикско-кыргызской границе. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану всю необходимую помощь в разрешении конфликта в случае их обращения к Организации с соответствующей просьбой".

"Невозможно допустить дальнейшую гибель и страдания людей. Уверен, что у руководства обоих государств достаточно мудрости и решимости для того, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос рамках межгосударственного переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы", - заявил Станислав Зась.